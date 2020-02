Concessionária deve liberar fluxo na Rondon com desvio de asfalto entre Botucatu e São Manuel

Os usuários da Rodovia Marechal Rondon podem ter seus problemas minimizados nos próximos dias. No próximo fim de semana, um desvio na própria pista de asfalto poderá ser aberto pela Concessionária Rodovias do Tietê ao lado de uma enorme cratera que se abriu no Km 258 após o temporal de segunda-feira, 10.

A informação foi dada ao Acontece Botucatu pelo Prefeito de São Manuel, Ricardo Salaro. Segundo ele, esse desvio teria mão dupla na pista sentido São Manuel – Botucatu, que não foi comprometida pela erosão.

“No começo da noite eu falei com o Gerente Geral de operações da Rodovias do Tietê, Carlos Gomes. Ele me disse que já estão realizando trabalhos e existe a possibilidade de sexta ou sábado agora, eles liberaram pelo menos uma pista, um trecho de 2 quilômetros, fazendo mão dupla, assim as pessoas não precisariam mais ir pela estrada de terra”, disse Salaro.

Hoje os veículos pequenos estão fazendo o desvio pela estrada rural de Toledo, que liga os municípios de Botucatu e São Manuel, porém, o tráfego de ônibus e caminhões está proibido, sendo esses obrigados a fazerem o percurso pela SP-255, passando por Pratânia. A Prefeitura de São Manuel está realizando melhorias na estrada rural diariamente para a passagem dos veículos.

O Acontece Botucatu enviou um questionamento à Concessionária Rodovias do Tietê, porém, até o momento o e-mail não foi respondido.