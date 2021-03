FCA/Unesp divulga nota de pesar após morte de docente em acidente

A Faculdade de Ciências Agronômicas da Unesp, câmpus de Botucatu, divulgou na manhã desta quinta-feira, 04, nota de pesar pela morte do professor William de Melo Silva.

O docente foi vítima de um acidente automobilístico na noite de quarta-feira, 03, em Botucatu. Confira abaixo a nota.

NOTA DE PESAR

É com profundo pesar que a Diretoria da Faculdade de Ciências Agronômicas da Unesp, câmpus de Botucatu, comunica o falecimento no dia de ontem (03/03), aos 43 anos, do professor William de Melo Silva, servidor docente do Departamento de Bioprocessos e Biotecnologia.

O velório acontece hoje no município de Presidente Epitácio/SP, onde também ocorrerá o sepultamento, às 17h. A Faculdade de Ciências Agronômicas, por meio de Portaria Oficial, decretou luto oficial de 3 (três) dias.

Trajetória

O professor William de Melo Silva era docente do Departamento de Bioprocessos e Biotecnologia da FCA/Unesp, no qual exercia atualmente a função de Chefe. Ministrava disciplinas na área de Ciência e Engenharia de Materiais e Engenharia de Superfície. Também era professor do Mestrado Profissional em Engenharia de Biomateriais e Bioprocessos da Unesp no câmpus de Araraquara.

Graduado em Matemática pela Unesp, realizou seu Doutorado em Engenharia e Tecnologias Espaciais pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais e realizou parte do seu Doutorado na Northwestern University no departamento de Ciência e Engenharia de Materiais, Illinois, nos Estados Unidos.

Mantinha um grupo de estudos em Ciência e Engenharia de Materiais no IBTEC da Unesp em Botucatu, onde orientava alunos em Iniciação científica e Mestrado. (Fonte: Currículo Lattes)