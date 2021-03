Uma pessoa morre em colisão frontal na Domingos Sartori em Botucatu

Fotos: Acontece Botucatu

Equipes de resgate e Forças de Segurança de Botucatu estão atendendo a um grave acidente na Rodovia Domingos Sartori, que liga Botucatu ao distrito de Rubião Júnior.

Segundo as primeiras informações, uma pessoa morreu após dois veículos baterem frontalmente próximo ao trevo da Marechal Rondon. Os veículos envolvidos são um Hb20 e um Fiat Punto, que teve inclusive um princípio de incêndio.

Ainda não é possível saber as causas do acidente. O motorista do Punto, um homem de 43 anos, que não teve a identidade revelada, morreu no local. Já o motorista do Hb20 foi socorrido em estado grave. Não havia passageiros nos dois veículos.

O trânsito nos dois sentidos foi interditado para o trabalho de resgate das vítimas. Uma fila de veículos se formou na Marechal Rondon. A Polícia Científica compareceu no local para iniciar os trabalhos de investigação.

Veja a entrevista do Tenente Luis Felipe da Polícia Militar: