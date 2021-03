Em fim de semana com ‘Lockdown’, tempo fica instável em Botucatu

Frente fria se afasta do estado de São Paulo. Contudo, as condições de instabilidade permanecem sobre o estado, favorecendo a formação de nebulosidade e de chuvas isoladas, especialmente na sexta-feira e no sábado.

Segundo o Climatempo, Botucatu terá um dia sol com aumento de nuvens pela manhã. Possibilidades de pancadas de chuva à tarde e à noite.

Há uma estimativa de 4 milímetros de chuva para o sábado e 8 milímetros de chuva para o domingo. A temperatura máxima de 30 graus.

