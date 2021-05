Doses da vacinação em massa de Botucatu devem chegar nesta quarta-feira, 11

As doses da vacinação em massa de Botucatu devem chegar nesta quarta-feira, 12. A informação foi dada nesta terça-feira, 11, pelo Prefeito de Botucatu Mário Pardini durante entrevista à Rádio Criativa FM.

Serão aproximadamente 80 mil doses para a população adulta de Botucatu. As doses estão em poder da Fiocruz e não passariam por São Paulo, segundo Pardini, que citou a direção do Plano Nacional de Imunização (PNI).

A Prefeitura de Botucatu pretende realizar a vacinação em massa da população do município em apenas um dia e a data escolhida foi o domingo, 16 de maio. A expectativa é imunizar 90% dos moradores de Botucatu neste dia.

No total, são 49 pontos definidos, com 303 “seções de vacinação”. A Prefeitura ainda dará mais detalhes da ação durante a semana. Também serão colocados 4 pontos de vacinação para quem não tiver título eleitoral em Botucatu e podem comprovar residência no município.

Um dado importante: A Justiça Eleitoral bloqueou as transferências de títulos durante o período de pesquisa e vacinação. Só serão válidos os pedidos já feitos em um período anterior ao da divulgação da vacinação em massa.