Prefeitura define locais de vacinação sem o título eleitoral em Botucatu

A Prefeitura de Botucatu definiu os pontos de vacinação em massa para quem não tem o título eleitoral no município. A ação deverá ocorrer no próximo domingo, dia 16. As informações estão em um decreto que deverá ser divulgado ainda hoje.

Os pontos são:

-Quadra coberta do Sesi

-Quadra coberta da Escola Francisco Marins (Rubião Júnior)

-Ginásio Paralímpico (ao lado do Ginásio Municipal)

-Ginásio Heróis do Araguaia (Jardim Iolanda)

Nesses locais o cidadão deverá comprovar residência em Botucatu para receber o imunizante. No total, são 49 pontos definidos, com 303 “seções de vacinação”.

A Prefeitura de Botucatu pretende realizar a vacinação em massa da população do município em apenas um dia. A Prefeitura ainda dará mais detalhes da ação durante a semana.

Serão aproximadamente 80 mil doses para a população adulta de Botucatu. As doses estão em poder da Fiocruz e não passariam por São Paulo, segundo Pardini, que citou a direção do Plano Nacional de Imunização (PNI).