Doria estará em Botucatu na tarde de hoje para início da vacinação

O Governador de São Paulo, João Doria, participa nesta segunda-feira (18), às 17h30, do início da imunização contra o coronavírus em Botucatu. A informação foi dada nesta manhã pela Assessoria do próprio Governador.

A vacinação, tem prioridade para profissionais de saúde e populações indígenas. Na sequência, o Governador atenderá aos jornalistas no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu, em entrevista coletiva.

O HCFMB foi selecionado para a fase prioritária da vacinação por ser hospital-escola regional, com maior fluxo de pacientes em suas áreas de atuação. As equipes multiprofissionais do hospital já trabalham com um plano de vacinação que será iniciado ainda nesta semana, e que prioriza a aplicação das primeiras doses aos profissionais de saúde que atuam na linha de frente no combate a COVID-19. Cerca de 3 mil servidores devem ser vacinados no HC, além dos contratados pelas empresas terceirizadas.

As vacinas saíram de São Paulo no início da manhã com destino aos municípios citados pelo Governador João Doria. HCs da Capital e de Ribeirão Preto (USP), HC da Campinas (Unicamp), HC de Botucatu (Unesp), HC de Marília (Famema) e Hospital de Base de São José do Rio Preto (Funfarme) receberão o imunizando Coronavac.