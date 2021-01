Vacinação começa hoje em Botucatu com profissionais da linha de frente no HC

Um dia histórico para Botucatu. A vacinação no município começará nesta segunda-feira, dia 18, com os profissionais da linha de frente no enfrentamento da pandemia do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu.

O HCFMB foi selecionado para a fase prioritária da vacinação por ser hospital-escola regional, com maior fluxo de pacientes em suas áreas de atuação. As equipes multiprofissionais do hospital já trabalham com um plano de vacinação que será iniciado ainda nesta semana, e que prioriza a aplicação das primeiras doses aos profissionais de saúde que atuam na linha de frente no combate a COVID-19. Cerca de 3 mil servidores devem ser vacinados no HC, além dos contratados pelas empresas terceirizadas.

As vacinas saíram de São Paulo no início da manhã com destino aos municípios citados pelo Governador João Doria. HCs da Capital e de Ribeirão Preto (USP), HC da Campinas (Unicamp), HC de Botucatu (Unesp), HC de Marília (Famema) e Hospital de Base de São José do Rio Preto (Funfarme) receberão o imunizando Coronavac.

Na sequência, grades de vacinas e insumos também serão enviadas a polos regionais para redistribuição às Prefeituras, com recomendação de prioridade a profissionais de saúde que atuam no combate à pandemia, seguidos por idosos assistidos em instituições de longa permanência e Asilos.

Os municípios também deverão imunizar a população indígena com apoio de equipes da atenção primária do SUS, segundo as estratégias adequadas ao cenário local.