Defesa Civil prevê rajadas de vento a partir da próxima noite na região

Temperatura deve cair em Botucatu nos próximos dias

Na terça-feira (27), as condições do tempo pouco mudam com temperaturas amenas no final da madrugada, calor no interior e a umidade relativa do ar cai. Há condição para fortes rajadas de vento, que podem chegar a 60km/h em toda a região.

No início da noite, uma nova frente fria irá passar sobre o Estado e irá provocar chuva em forma de temporal na divisa com o Paraná, que podem vir acompanhadas de descargas elétricas. Na quarta-feira (28), a frente fria irá provocar chuva ao longo do Estado, que podem ter acumulados elevados no litoral paulista.

Entre quinta-feira (29) e domingo (1°), a atuação de uma nova massa de ar polar irá derrubar as temperaturas. Os modelos meteorológicos indicam que o pico do frio correrá na madrugada de quinta para sexta e há condição para geada. Essa onda de frio será a mais intensa desse ano e pode ser prejudicial para a população mais vulnerável e para a agricultura.

