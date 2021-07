Temperatura mínima em Botucatu pode chegar a 0° esta semana

Muito frio em Botucatu, diz meteorologia

Uma nova e intensa massa de ar frio pode derrubar as temperaturas no estado nesta semana. Diante do cenário, novamente deve esfriar bastante em Botucatu. Pelo menos essa é a previsão dos sites de meteorologia.

Segundo as estimativas, a partir desta quarta-feira, dia 28, há previsão de chuva, embora que apenas 4 milímetros, fato que deve derrubar as temperaturas. Há a possibilidade de geada ao amanhecer nos próximos dias.

Na quinta-feira, dia 29, os termômetros podem indicar mínima de 2 graus. Mas o pior ainda poderá chegar na sexta-feira, dia 30, quando a temperatura mínima em Botucatu poderá ser de 0 grau, com máxima de 15 graus.

Veja animação abaixo da Somar Meteorologia