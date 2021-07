Com previsão de até -1º, Botucatu deverá ter madrugada mais fria do ano

Botucatu terá possibilidade de bater recorde de frio

Massa de origem polar permanece atuando sobre o estado de São Paulo, mantendo o céu claro a poucas nuvens, baixas temperaturas, baixa umidade do ar no período da tarde e com previsão de geada para esta madrugada de sexta-feira (30/07).

Em Botucatu, segundo o Climatempo, teremos a madrugada mais fria do ano. Os termômetros podem indicar até -1º entre 4h00 e 06h00.

Já a Somar Meteorologia indica que a cidade poderá registrar 0º. Provavelmente será a madrugada mais frio do ano. Na madrugada de 29 de junho a cidade registrou mínima de 2º, o que naquele momento o recorde de frio em Botucatu.

Durante o dia, com o surgimento do sol, a temperatura sobe, mas não passará de 16º. Não há previsão de chuva.

Veja também