Colaboradores aprovam novo acordo coletivo com a Caio Induscar

Redução de jornada e salário mensal máxima em até 30% na Caio

Os funcionários da Caio Induscar aprovaram nesta segunda-feira, dia 08, um novo acordo coletivo após proposta apresentada pela empresa. Segundo informações, o acordo foi aprovado por aproximadamente 67% dos colaboradores que votaram.

A votação foi acompanhada pelo Sindicato dos Metalúrgicos. Um grupo de colaboradores também esteve presente na apuração que terminou durante a tarde.

O Acordo prevê o seguinte:

-Redução de jornada e salário mensal máxima em até 30%, para todos os colaboradores, com escala alternada de trabalho

-Por liberalidade, as empresas do Grupo pagarão a 1ª parcela do 13º salário, dividida nos quatro meses do Acordo, para complementar o valor mensal recebido.

“Neste período, haverá estabilidade dos empregos e a manutenção dos benefícios como plano de saúde e odontológico para todos os colaboradores. Caso tenhamos aumento de programação de produção, poderemos ter períodos em que a redução de jornada de trabalho e salário serão menores. Caso o Governo Federal apresente nas próximas semanas uma Lei similar à do ano passado, relacionada ao Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda (BEm), iremos analisar e verificar se ela adequa ao nosso cenário”, diz comunicado da empresa.

O Acordo entra em vigor a partir da próxima quarta-feira, dia 10 de março e terá 120 dias de duração, até o dia 07 de junho. Veja abaixo a nota na integra da Empresa.

