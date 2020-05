Botucatu poderá ter queda brusca na temperatura ainda esta semana

A população de todo o estado de São Paulo deve ficar atenta para o intenso resfriamento previsto a partir da próxima quarta-feira, 6 de maio, quando uma onda de frio de forte intensidade estará avançando sobre o centro-sul do Brasil. É o que diz o Ipmet/Unesp.

Nos últimos dias a queda da temperatura foi sentida em todo o estado de São Paulo. Vários locais no interior paulista registraram temperatura em torno dos 10°C durante a madrugada. Botucatu já chegou a 12 graus.

As temperaturas baixas também favoreceram a formação de nevoeiro ao amanhecer, deixando a visibilidade reduzida nas primeiras horas da manhã. O ar fica bem seco e índices críticos de umidade relativa do ar ainda devem ser registrados no período da tarde.

Em Botucatu, segundo o Climatempo, a temperatura pode chegar a 9 graus na próxima quinta-feira, 07. No sábado, dia 09, os termômetros podem chegar a 7 graus, segundo previsão.