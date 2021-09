Bombeiros de Botucatu visitam garoto de apenas 4 anos apaixonado pela corporação

O Corpo de Bombeiros de Botucatu registrou nesta quarta-feira, dia 29, um momento especial na vida de uma criança. O pequeno Henrique, de apenas 4 anos, é um fã dos Bombeiros e ganhou uma visita da equipe azul, que estava de prontidão.

Meses atrás o garoto visitou o quartel em Botucatu e encantou os Bombeiros pela paixão demostrada. A admiração é tanta, que sua última festa foi com o tema em questão, sendo que a criança quer repetir o mesmo cenário todos os anos, de acordo com a família.

“Para nós Bombeiros uma injeção de ânimo e amor a profissão. O garoto tem apenas 4 anos e é fã incondicional do Corpo de Bombeiros e até a sua última festa de aniversário, o tema escolhido foi de Bombeiro. Conversando com os familiares, se eles deixarem, todo ano o tema será Bombeiro. Então hoje a equipe de prontidão Azul, do Auto Bomba, foi até a residência do Henrique e lhe entregou um mimo, uma viatura de Bombeiro recortada à laser em madeira com seu nome impresso. Foi um momento inesquecível que ficará marcado em nossa carreira”, disse o Sargento Wilson Ferrari, comandante da equipe.

A ação carinhosa ocorreu na Cohab 3, onde Henrique mora com a família. Participaram também os Bombeiros Cabo Oliveira e Soldado Bassetto.

Veja abaixo fotos e vídeo da ação.