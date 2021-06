Quais são os talentos do futebol brasileiro do futuro?

Não é segredo que o Brasil é uma fábrica de bons jogadores. Isso pode ser visto em apps de apostas desportivas , pois é possível ver muitos jogadores novos que estão fazendo bonito nos gramados. Diante disso, é possível encontrar muitos sites que mostram listas de jovens que podem ser novos fenômenos do futebol mundial.

É preciso entender que o futebol, apesar de ser padrão, apresenta as suas pequenas mudanças enquanto o tempo vai passando. Então é muito comum que surjam jogadores que tenham uma habilidade diferente daquelas clássicas que são consideradas essenciais para um bom jogador.

Por isso, será muito comum, no futuro, vermos jogadores que se preocupam com a saúde mental, além da capacidade física. Isso refletirá bastante no desempenho em campo.

Como surge uma nova geração de jogadores?

A nova geração começa a surgir o tempo todo, porém, muitos torcedores não percebem porque esses jogadores estão jogando em times que não oficiais, ou então estão em fase de treinamentos.

Porém, a todo tempo os olheiros estão em escolas de futebol e em times de divisões inferiores para buscar novos talentos. Muitos especialistas acreditam que não vai demorar muito para que um novo jogador muito habilidoso surja no Brasil e seja destaque internacionalmente.

O Brasil é um país gigante e isso faz com que todas as regiões sejam lotadas de jogadores que possuem um grande potencial para serem estrelas do futebol. Muitos olheiros internacionais ficam atentos nos jogadores brasileiros, porque eles sabem que o nosso país tem muito potencial.

Quais são as apostas para o futuro?

Como falado, é possível encontrar muitos sites que apresentam nomes de jogadores que estão tendo destaques nos treinamentos e também nos times em que eles estão jogando. Muitos deles ainda nem jogam profissionalmente, porém, os profissionais já conseguem identificar que eles têm talento.

Vamos conhecer alguns nomes. Lembrando que a lista abaixo foi retirada do site Rio Notícias, pois achamos interessante trazer os nomes que eles colocaram na lista. Veja:

– Caio Jorge

O atleta Caio atua no Santos e é ponta direita. Ele tem apenas 18 anos e já vem sendo muito notado pela sua habilidade em campo. Ele foi promovido das divisões de base e o seu talento fez com que ele fosse avaliado em 8 milhões de euros. Ele é uma grande aposta para o futebol do futuro.

– Matheus Cunha

O jovem Matheus é atacante do Leipzig e demonstrou uma boa atuação como ponta direita, porém, a sua preferência é jogar como centroavante. O seu início aconteceu nas bases do Coritiba, mas não demorou muito para que o clube Suíço Sion, percebesse o seu talento.

Tudo isso fez com que o jogador, que tem apenas 20 anos, ficasse na mira dos times europeus. O reflexo do seu talento pode ser visto pelo seu valor de mercado, estando próximo de 13 milhões de euros. Ele também está sendo cotado para defender a seleção brasileira em 2022, na Copa do Mundo.

– Gabriel Martinelli

O Gabriel foi revelado pelo Ituano e isso aconteceu devido a sua grande habilidade em campo e também a facilidade com que ele marca gol, como pode ser visto no pouco tempo que ele atua no Arsenal. Ele foi negociado, inicialmente, por 8 milhões de euros, mas ninguém imaginava que hoje ele estaria valendo, aproximadamente, 18 milhões. Além da sua habilidade, ele também tem algo que chama bastante a atenção dos times: o senso de coletivismo e facilidade de jogar em grupo.

É claro que a lista representa apenas uma parcela dos jovens que estão sendo cotados como os grandes talentos do futuro. Basta então esperar e ver se eles vão continuar fazendo bonito nos gramados.