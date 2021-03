Multicampeão por Flamengo e Grêmio, Léo Moura decide encerrar a carreira aos 42 anos

Uma longa, expressiva e vitoriosa carreira. Aos 42 anos, Léo Moura pode empregar todos esses adjetivos a sua passagem pelo futebol profissional. Ele resolveu pendurar as chuteiras e comunicou a sua decisão nas redes sociais.

“Obrigado, futebol! Foram mais de 20 anos jogando profissionalmente, inúmeros títulos, muitas vitórias, pouquíssimas derrotas, mas sempre me doando e fazendo o melhor para chegar até onde cheguei. Sou feliz, realizado e agradecido a tudo que o futebol me proporcionou até hoje. Aos treinadores, atletas, funcionários de clubes, presidentes que estiveram nessa caminhada, muito obrigado, porque cada um acrescentou no meu crescimento ao longo da minha carreira”, escreveu.

Ele também revelou já ter planos para a vida depois dos gramados: “Aos torcedores e fãs do meu trabalho, muito obrigado pelo carinho! À imprensa no geral, o meu respeito, pois sempre me trataram com carinho e sempre souberam respeitar cada momento. Agora sigo um novo caminho na certeza que farei a diferença como fiz dentro das quarto linhas. Obrigado, Deus, por tudo que vivi nos gramados! 2021 promete muito”.

Na última temporada, ele defendeu o Botafogo-PB, mas optou por rescindir o seu vínculo antes do termino da Série C. O jogador começou a sua trajetória nas categorias de base de outro Botafogo, do Rio de Janeiro. Só que Léo Moura acabou se transformando em um jogador consagrado em um rival do seu time formador.

Afinal, ele vestiu a camisa do Flamengo entre as temporadas 2005 e 2015, acumulando inúmeros títulos e até convocações para a seleção brasileira. No rubro-negro carioca, ele foi cinco vezes campeão estadual, campeão brasileiro e duas vezes campeão da Copa do Brasil.

Após se despedir do Flamengo, ele também conseguiu levantar duas taças pelo Santa Cruz: a Copa do Nordeste e o Campeonato Pernambucano. Em 2017, Léo Moura fechou com o Grêmio, já aos 38 anos. No time gaúcho, ele correspondeu a aposta da diretoria e ajudou nas conquistas da Libertadores, a Recopa Sul-Americana e dois campeonatos gaúchos pelo Tricolor. Além disso, ele foi um dos homens de confiança do treinador Renato Gaúcho, que renovou com o Grêmio.

