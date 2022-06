Futebolistas brasileiros que adoram apostar

Durante a preparação para jogos e competições, os melhores jogadores de futebol profissional do Brasil passam longas horas no campo treinando. Muitos também usam os jogos de cassino como uma maneira de relaxar durante o seu tempo livre.

Imagem do depositphotos.com

A prática de jogos de cassino e jogos de apostas é proibida em território brasileiro, por esta razão a maioria dos jogadores de futebol aproveitam suas estadias em países como o Canadá e os Estados Unidos para praticar a atividade fora dos campos, como uma opção de entretenimento. Nestes países, a procura é maior por cassinos de luxo onde podem tentar a sorte para ganhar dinheiro.

Apesar da aparente prática de entretenimento, algumas das empresas de jogos de azar escolhem os jogadores de futebol mais famosos como embaixadores de suas marcas. Isto significa que a presença destes craques em cassinos de luxo é bem mais do que um simples entretenimento, significa também boas negociações com potenciais patrocinadores.

Neymar

Embora Neymar represente um dos maiores craques brasileiros da atualidade, ele não tem uma longa lista de títulos conquistados. Mesmo assim, está entre os jogadores brasileiros mais bem cotados no mercado. Em campo apresenta estratégias únicas que frequentemente terminam em gols de vitória.

Conhecido por sua velocidade, arranque e habilidades de drible, o jogador defende a seleção brasileira de futebol e é um dos contratados do PSG. Em seu tempo livre, o jogador procura aprimorar sempre suas habilidades no poker com a ajuda dos amigos e profissionais como Felipe “Mojave” Ramos e André Akkari. Ele já mostrou que domina conceitos importantes das mesas e é um grande jogador fora dos campos de futebol, mais especificamente nas mesas em Las Vegas.

Ronaldinho

O craque Ronaldinho teve sua carreira entre os anos de 1987 e 2018 e marcou 205 gols em 511 partidas. Defendeu times como o Grêmio, Paris Saint-Germain, Barcelona e AC Milan. Durante sua carreira foi embaixador de marcas famosas de cassinos em vários hotéis e resorts de de luxo nas regiões da América do Norte e do Sul. Ronaldinho também marcou presença em cassinos do Reino Unido e em outros países europeus.

Daniel Alves

Desde que iniciou as atividades no futebol profissional, Dani Alves como é conhecido, jogou por sua equipe local, pela seleção brasileira e pela La Liga Barcelona. Estima-se que ele ganhou mais de US $ 45 milhões como jogador de futebol profissional e ainda pode ter aumentado estes números em atividades nas mesas de jogo.

Daniel Alves é um convidado frequente em vários estabelecimentos de cassino e assim como alguns de seus ex-companheiros de Paris Saint-Germain, como o atacante Neymar, Daniel Alves tem grande apreço pelo poker.

