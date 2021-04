Equipe de Atletismo de Botucatu recebe novos equipamentos para treinamentos em 2021

Destaque nas principais competições estaduais nos anos anteriores, a equipe de atletismo de Botucatu terá ainda melhor estrutura para continuar progredindo no esporte.

Na última semana, a equipe recebeu diversos equipamentos que auxiliarão os atletas na busca por melhor desempenho nos treinamentos e competições. A aquisição se deu através da Confederação Brasileira de Atletismo, que tornou o projeto como Centro de Formação em Atletismo através do Sistema Nacional de Treinamento (SNT) – Descoberta de Talentos. Os projetos aprovados neste sistema recebem apoio no desenvolvimento de iniciação ao Atletismo, possibilitando a descoberta de novos valores para a cidade.

Entre os equipamentos estão: bancos de madeira para saltos, barra transversal (sarrafo) de alumínio para salto em altura, barras transversais elásticas para salto com vara e em altura, barreira de PVC para treinamento, bolas de reação e slam ball, capa de área de queda (colchão) para saltos, coletes com pesos, sapatilhas para lançamento de dardo e treinos de meio fundo e velocidade, sistema de cronometragem automática e um trenó para treinamento de força.

“Nossa equipe tem se destacado nas pistas do Estado e até de competições nacionais. Nada mais merecido do que terem acesso a esses equipamentos de qualidade que os farão ainda mais aptos para novas conquistas. Com certeza continuarão levando o nome de Botucatu nos degraus mais altos do pódio”, afirmou o Secretário de Esportes de Promoção da Qualidade de Vida, Geraldo Pupo.

Em 2020, Botucatu chegou a ter representantes na principal competição de atletismo no País, o Troféu Brasil. Os atletas Paulo Ramal e Lucas de Oliveira participaram das provas de 100 metros.

Nomeado Projeto Futuro da Cuesta, o atletismo botucatuense tem como professores Marcelo Diarcadia, Mário Vasques e Silmara Modesto.