Botucatu fatura medalhas em torneio da Federação Paulista de Atletismo

Botucatu mais uma vez se destacou no atletismo em âmbito estadual. A delegação botucatuense participou no último fim de semana do Torneio Adulto da Federação Paulista de Atletismo, realizado na Arena Olímpica de São Bernardo do Campo.

Os destaques foram para Silmara Izidoro Modesto, que conquistou a medalha de prata nos 5 mil metros, e Daniel de Castro, que levou o bronze no decatlo sub-20.

“Além das medalhas, a maior conquista para nossos atletas é a experiência de competir com os melhores atletas do país. A participação nesse tipo de competição se deve ao esforço da Prefeitura, através da Secretaria de Esportes, que federou nossos atletas, justamente com o objetivo de coloca-los em competições de relevância”, afirmou Mário Augusto Vasques, treinador da equipe botucatuense.

Ao todo, a delegação de Botucatu contou com 20 atletas. A equipe botucatuense disputará mais uma etapa do Torneio da Federação Paulista de Atletismo no dia 21 de março.