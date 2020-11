Alunos da Hípica Vitoreli de Botucatu brilham em volta oficial das provas de Hipismo

Após sete meses de paralisação das provas oficiais da Associação Brasileira dos Cavaleiros de Hipismo Rural – ABHIR em decorrência da COVID-19, as competições foram retomadas no último final de semana na cidade de Tietê/SP, com excelentes resultados para os atletas botucatuenses sob o comando do professor Jovacir Vitoreli.

No sábado dia 31/10, durante a 3ª etapa do campeonato ABHIR de salto, Verena Moura Zuffo Franco Puttini foi a vencedora na categoria escola. Também participou da prova Caio Campos Franckin. Na categoria estreante Rafaela Fernandes Teixeira marcou presença e o professor Jovacir Vitoreli participou da categoria nível III.

No campeonato de hipismo rural os botucatuenses dominaram o pódio da categoria mini mirim. Rafaela Fernandes Teixeira ficou com o primeiro e quarto lugar, montando respectivamente Estima e Melany. Dhara Lofiego ficou com a terceira colocação, seguida de Verena Moura Zuffo Franco Puttine na quinta posição. Participaram nesta categoria Yasmim Carreira, Kaique Colpas e o mascote da hípica, com apenas cinco anos, Gabriel Fernandes Teixeira.

Na categoria escola Caio Campos Franckin marcou presença e na categoria Força Livre o professor Jovacir Vitoreli. Rafaela Fernandes Teixeira segue líder do campeonato mini mirim e todos seguem firmes nos treinos para a próxima etapa que ocorrerá nos dias 21 e 22 de novembro de 2020.