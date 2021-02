O retorno das aulas presenciais em Botucatu está mantido para o dia 22 deste mês. A informação foi novamente colocada pelo Prefeito de Botucatu Mário Pardini nesta segunda-feira, 08, durante entrevista à Rádio Criativa FM.

Embora a data esteja mantida, a situação epidemiológica será observada a cada semana. Caso não haja segurança sanitária, a data poderá ser revista.

O cronograma de retorno presencial engloba as redes municipal, estadual e particular. Cabe ao Chefe do Executivo da cada município decidir pelo retorno presencial em todas as esferas.

É importante dizer que o retorno presencial terá alguns pontos específicos:

-A volta terá apenas 33% dos alunos em um primeiro momento

-Será facultado aos pais o retorno. Ou seja, se assim quiser, o aluno continuará com as aulas online.

“Os pais vão decidir se os filhos voltam de forma presencial. E esse retorno será de acordo com a segurança e situação epidemiológica. Se não houver segurança, não iremos retomar”, disse Pardini.

De acordo com o Prefeito, os alunos que não retornarem, continuarão a receber o ensino online. O retorno gradual das aulas presenciais, não importando a data, será feito ao mesmo tempo nas redes estadual, municipal e particular.

