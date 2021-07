Programa Patrulha da Paz em Botucatu abordará violência doméstica, abuso e cyberbullying

Na última semana, os agentes da Guarda Civil Municipal, Nóbrega e Jayme, compareceram a uma reunião na cidade de Piracicaba, visando o aprimoramento dos temas trabalhados no programa Patrulha da Paz, desenvolvido na Cidade há onze anos com os alunos do 5° ano escolar.

Os agentes tiveram a oportunidade de analisar a inclusão de novos temas que já são abordados pelo programa Guarda Civil Educação e Prevenção, do município piracicabano, como violência doméstica, abuso sexual infantil e o cyberbullying.

“Precisamos dessas trocas de conhecimento e informações para aplicarmos temas importantes aos alunos da rede de educação. Com o dinamismo da sociedade, surgem recorrentemente novos temas a serem discutidos e trabalhados com as crianças, como esses que abordamos nesse encontro”, afirmou Nóbrega.

A reunião em Piracicaba contou também com a presença do comandante da GCM de Piracicaba, Nunes, e as Guardas Municipais Luciane e Alice Silva, do Pelotão Escolar.

“Muitos temas discutidos nesse encontro servirão para melhorar os programas de prevenção em nosso Município. Agradecemos a Guarda Civil Municipal de Piracicaba pelo acolhimento e troca de informações tão preciosas”, finalizou Jayme.