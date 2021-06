Inaugurada nova creche do Jardim Cambuí em Botucatu

Com a presença do vice-governador do Estado de São Paulo, Rodrigo Garcia, do Prefeito Mário Pardini, e demais autoridades locais, a Prefeitura de Botucatu entregou nesta sexta-feira, 18, uma nova creche na região Norte da cidade, no Jardim Cambuí.

Em convênio com a Secretaria de Estado da Educação, através da Fundação para o Desenvolvimento da Educação (FDE), a unidade faz parte do Programa Creche Escola. A nova unidade permitirá a ampliação da oferta de vagas em uma região em franco desenvolvimento e densamente povoada, que inclui bairros como Jardim Cambuí, Jardim Ouro Verde e Jardim Ipê.

“Momento de muita alegria, inaugurar uma nova creche, ampliando ainda mais a oferta de vagas na Cidade. Acreditamos que desde os primeiros anos de vida as crianças começam a formar suas personalidades, que desejamos ser de muita sabedoria e cidadania para no futuro serem partes integrantes e fundamentais da nossa sociedade”, afirmou o Prefeito Mário Pardini.

O prédio, de 813,78 metros quadrados, localizado na Rua Ângelo Maitan, conta com nove salas para atividades, berçário, repouso e múltiplo uso, fraldário, lactário, pátio de atividades, sanitários, lavanderia, despensa, cozinha, amplo refeitório, pátio coberto, secretaria, recepção, almoxarifado, sala de material pedagógico e diretoria.

O prédio, amplo e moderno, atenderá todas as normas de acessibilidade. O investimento permitirá atender 150 crianças e a previsão é ter os alunos de zero a três anos em período integral, e entre quatro e cinco anos em meio período.

A nova unidade escolar, denominada Centro de Educação Infantil “Silvio de Souza”, inicialmente atenderá 50 alunos de quatro meses a três anos e onze meses, e será gerida pela organização conveniada Associação Fraternal Pelicano, a AFRAPE.