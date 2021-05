Aulas presenciais serão retomadas em Botucatu na segunda-feira, dia 17

O retorno das aulas presenciais em Botucatu será no dia 17 de maio. A informação foi divulgada nesta sexta-feira, em decreto municipal do Prefeito Mário Pardini.

O início se dará exclusivamente pela Educação Infantil e alunos de 1º e 2º anos do ensino fundamental I, sendo que e a situação epidemiológica será observada a cada semana.

Após duas semanas, caso a situação seja favorável, haverá o retorno das aulas para os alunos dos 3º, 4º e 5º anos do fundamental I, sempre respeitando os limites do decreto estadual 65.384/20.

O cronograma de retorno presencial engloba as redes municipal, estadual e particular, sem distinção. Cabe ao Chefe do Executivo da cada município decidir pelo retorno presencial em todas as esferas.

Para o retorno gradual, foi discutido, através de várias reuniões, o impacto psicológico das crianças durante a pandemia e a distância da escola.

É importante dizer que o retorno presencial terá alguns pontos específicos:

-A volta terá apenas 35% dos alunos em um primeiro momento

-Será facultado aos pais o retorno. Ou seja, se assim quiser, o aluno continuará com as aulas online.

Em 2012 o retorno presencial em Botucatu ocorreu nos mesmos moldes no mês de fevereiro. Com o agravamento da pandemia e com o estado na fase vermelha, as aulas foram suspensas no dia 15 de março.

