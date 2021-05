Centro de Operações Integradas deverá ter o nome do Delegado Sérgio Castanheira

Projeto de denominação do COI será votado na segunda-feira, 10, na Câmara de Botucatu

A Câmara Municipal de Botucatu poderá concretizar na próxima segunda-feira, dia 10, uma justa homenagem. Em pauta a figura carismática do Delegado de Polícia Sérgio Castanheira.

O Projeto de Lei Nº 21/2021, de iniciativa do Vereador Marcelo Sleiman (DEM), pretende denominar de “Dr. Sérgio Paulo Martins Castanheira” o Centro de Operações Integradas – COI em Botucatu. A matéria será a primeira a ser apreciada na sessão ordinária.

Sérgio Paulo Martins Castanheira morreu no dia 10 de junho de 2012, com apenas 49 anos, vítima de um câncer no cérebro. Carismático e atuante, teve participação destacada em inúmeros esclarecimentos de crimes em Botucatu.

Os trabalhos do Poder Legislativo novamente serão remotos. A sessão terá início às 20h00 e poderá ser acompanhada pela TV Câmara e Facebook.

Confira a pauta:

1) Projeto de Lei Nº 21/2021 – de iniciativa do Vereador Marcelo Sleiman – que denomina de “Dr. Sérgio Paulo Martins Castanheira” o Centro de Operações Integradas – COI.

Discussão e votação únicas/quórum: 2/3

Com emenda de autoria do vereador Marcelo Sleiman

2) Projeto de Decreto Legislativo Nº 2/2021 – de iniciativa da Mesa Diretora – que concede o Diploma “Doadora de Leite Humano”.

Discussão e votação únicas/quórum: 2/3

Veja também