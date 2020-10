XII Encontro Paulista de Biodiversidade começa nesta quarta-feira (14)

Edição deste ano será realizada por videoconferência, pelo YouTube da Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente do Estado

Nos próximos dias 14 e 15 de outubro, a Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente do Estado, por meio da Coordenadoria de Fiscalização e Biodiversidade (SIMA/CFB), promove o XII Encontro Paulista de Biodiversidade (EPBio), com o tema Pandemias e Perspectivas.

O primeiro dia do encontro vai abordar a relação entre o meio ambiente e as pandemias ao debater seu impacto na biodiversidade, no clima e como a presença de florestas nativas e a diversidade de espécies protegem os seres humanos. Nesse contexto, como o surto da doença influenciou a cadeia de consumo agrícola, incluindo a agricultura familiar e os sistemas agroflorestais.

Diante desse cenário, é importante falar das adaptações pós pandemia – reconstruindo o futuro, assunto do segundo dia do EPBio. A chave para garantir alimentos e diversidade de espécies pode estar na restauração ecológica.

Mas vale também considerar as políticas de Educação Ambiental em suas possíveis relações com a Saúde Única, propondo sua compreensão como uma abordagem de processos educativos ambientais, visando pensar, experimentar e praticar outros modos de vida.

Diferentemente das edições anteriores, o encontro deste ano será por videoconferência, seguindo as orientações para evitar a disseminação da COVID-19, e transmitido ao vivo pelo canal da SIMA no YouTube.

Programação

Dia 14 de outubro de 2020

Mesa 1 – A relação entre o meio ambiente e as pandemias

14h10 – 14h30 – abertura Eduardo Trani (Subsecretário de Meio Ambiente do Estado de São Paulo), Sérgio Marçon (Coordenador da Coordenadoria de Fiscalização e Biodiversidade)

14h30 – Impacto da pandemia na biodiversidade – André Rinaldo Senna Garraffoni (Departamento de Biologia Animal – Instituto de Biologia – Unicamp)

15h – Impacto da pandemia no clima – Andréa Souza Santos (Programa de Engenharia de Transporte – PET/COPPE – UFRJ)

15h30 – Impacto da pandemia nas relações na cadeia de consumo agrícola: pequena agricultura familiar e sistemas agroflorestais – Nivalda Alves de Jesus (Cooperativa Mãos da Terra – Comater), Walter Aparecido Durante (Associação dos Pequenos Produtores Rurais 12 de Outubro) e Daniela Coura (Akarui)

16h – Perguntas e debate

Dia 15 de outubro de 2020

Mesa 2 – Adaptações pós pandemia – Reconstruindo o futuro

14h – Abertura Isabel Barcellos (Departamento de Fomento à Proteção da Biodiversidade)

14h10 – Serviço ambiental: Proteção contra pandemias. “Como a presença de florestas nativas e a biodiversidade protegem os seres humanos”. Solução baseada na natureza. Jean Paul Metzger (Departamento de Ecologia da Universidade de São Paulo)

14h40 – A restauração como meio de garantia de alimentos e biodiversidade. Denise Bittencourt Amador (Fazenda São Luiz)

15h10 – Educação ambiental e saúde única – Rodrigo Machado (CFB/SIMA, Grupo de Trabalho de Educação Ambiental e Saúde Única da Comissão Interinstitucional de Educação Ambiental de São Paulo)

15h40 – Perguntas e debate