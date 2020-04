Você já ouviu falar em Cleantechs? Saiba mais sobre esse ramo crescente no Brasil

Uma empresa de vendas tem como objetivo principal vender produtos, correto? Errado! Esse conceito já ficou para trás, abrindo espaço para aquelas que cumprem também uma função social, deixando clara a preocupação com o bem-estar das pessoas e com o meio ambiente.

E é cada vez mais concretizada a ideia que as “tecnologias limpas” vieram para ficar e são o norte a ser seguido na atual sociedade. O Brasil ainda engatinha nesse sentido, mas já conta com mais de uma centena de empresas do ramo.

De acordo com o infográfico produzido pelo time Betway Cassino, site de caça níquel online, o país conta atualmente com 136 empresas classificadas como cleantechs. Das 136 empresas mapeadas, 41% atuam no seguimento de energia limpa.

As cleantechs atuam em diferentes segmentos de mercado, que podem ser:

Energia Limpa

O segmento de energia limpa toma conta dos seguintes atributos:

Eólica

Solar

Combustíveis renováveis

Energia dos oceanos

Biomassa

Geotérmico

Células de combustível

Resíduos

Nuclear

Hídrica.

Armazenamento de Energia

Já armazenamento de energia vislumbra melhorias nos seguintes componentes:

Sistema de armazenamento químico

Sistema de armazenamento térmico

Sistema de armazenamento mecânico

Sistema de armazenamento elétrico.

Eficiência

O segmento de eficiência vigia atividades como:

Redes inteligentes (smart grids)

Arquitetura verde (green building)

Cogeração

Semicondutores

Sistemas de consumo colaborativo.

Transporte

No segmento de transporte, temos os seguintes elementos:

Veículos

Gestão de tráfego

Infraestrutura e abastecimento/carregamento.

Ar & Meio Ambiente

O segmento de ar e meio ambiente, por sua vez, abraça os itens a seguir:

Sequestro de carbono

Mercado de carbono

Controle de emissões

Biorremediação

Reaproveitamento de resíduos

Monitoramento e conformidade

Indústria Limpa

No setor de indústria limpa, temos:

Inovação em materiais

Inovação em design

Inovação em equipamentos

Processos produtivos

Monitoramento e conformidade

Embalagem ecológica.

Água

As cleantechs que se especializam no segmento de água se preocupam com:

Produção

Tratamento

Distribuição

Eficiência no uso da água

Monitoramento e conformidade.

Agricultura

Por fim, temos o segmento da agricultura, que visa o desenvolvimento sustentável de atividades como:

Cultivo

Agricultura em ambiente controlado

Silvicultura sustentável

Criação de animais

Agricultura.

Cidades Inteligentes – Botucatu entre as 50

Naturalmente, as cleantechs têm impacto direto no modo com o qual as smart cities, ou cidades inteligentes, são construídas, já que alinham suas tecnologias àquelas aplicadas no município.

Campinas, maior cidade do interior de São Paulo, é considerada a mais inteligente e conectada do Brasil em 2019, segundo a quinta edição do Ranking Connected Smart Cities. Botucatu ficou na 49ª posição, na frente de municípios como Itu, Americana, Marília, entre outras.

Não é a primeira vez que Botucatu aparece nessa lista. Em 2017, por exemplo, ficou na 48ª posição. Em 2018 a cidade ficou na 51º posição, ou seja, subiu 3 postos para este ano e continua sendo a única cidade da região a ficar entre os 100 municípios mais bem classificados.

O ranking é elaborado pela consultoria Urban Systems em parceria com a empresa de organização de eventos Sator. Para compor o indicador final, o estudo leva em consideração 70 indicadores, que têm relação com mobilidade, urbanismo, meio ambiente, tecnologia e inovação, economia, educação, saúde, segurança, empreendedorismo, governança e energia.

Na edição de 2019, o ranking incorporou seis indicadores novos baseados na Norma Técnica ISO 37120, que são o uso de veículos de baixa emissão de poluentes, dois critérios relativos à força de trabalho — percentual da força ocupada em setores de tecnologia e comunicação e percentual da força ocupada nos setores de educação e pesquisa —, numero de computadores e laptops em escolas públicas, percentual de resíduos plásticos recuperados na cidade e percentual da população que vive em regiões de baixa e media densidade.

Há uma pontuação de peso 1 para 69 variáveis e peso 0,5 para a escolaridade do prefeito. Dessa forma, a pontuação máxima deste ano é de 69,5. Campinas, a cidade primeira colocada, registrou 38,977 pontos.

Para o ranking final, é feito um mapeamento em todas as cidades brasileiras com mais de 50 mil habitantes (666 municípios). Há avaliação de cidades entre 50 mil a 100 mil habitantes, de 100 a 500 mil e acima de 500 mil.

Veja abaixo o ranking das 100 cidades classificadas.

