Projeto Passarinhando realiza atividades com escolas

Na Semana do Meio Ambiente, o projeto participou da programação da Secretaria do Verde.

Em homenagem à Semana do Meio Ambiente, o Projeto de Extensão do Instituto de Biociências da Unesp de Botucatu (IBB), “Passarinhando: Educação Ambiental, Conservação e Bem-Estar”, integrou a programação da Secretaria do Verde, realizando a primeira observação de aves livres na Natureza em 2022. A ação foi desenvolvida com estudantes do 4º ano da escola EMFEI Hernani Donatto. Na data, foram registradas um total de 42 espécies pelos participantes.

A atividade começou com a passarinhada no entorno da escola e depois, de ônibus, o grupo seguiu para a Floresta Estadual de Botucatu (FEB). No local, os alunos puderam conhecer o fragmento de Cerrado que fica ao lado da escola, além da paisagem típica e a beleza das espécies arbóreas cascudas e retorcidas, como o barbatimão.

De acordo com a coordenadora do projeto, professora Silvia Mitiko Nishida, os alunos ficaram fascinados ao saberem que o cerrado é uma floresta invertida e que funciona como uma grande caixa d’água. “Por outro lado, ficaram muito impactados pela presença de muito lixo depositado ao longo e dentro da unidade de conservação, já que lá estão presentes espécies de aves, mamíferos e plantas ameaçados globalmente de extinção”, acrescentou.

Junto com a professora Maria Roseli Leonel Kraus Lourenço, estavam presentes na atividade, a diretora Bruna Borgato; a coordenadora pedagógica, Eunice Pedro dos Santos; a assessora da Secretaria do Verde, Bélith Caroline Leite; a monitora ambiental, Edilene Lucia Bortolozzo Vieira, responsável pelo Parque da Marta e quem articulou a atividade para a Semana do Verde; os monitores do projeto Passarinhando: Maysa Ortencio, Clara Pavani, Kátia Puglia e Eduardo Rossi.

Segundo a professora Silvia Nishida, o levantamento da avifauna no entorno da escola começou ano passado e, juntamente com os estudantes do 4º ano, seguirá no período da manhã, mensalmente. Às tardes, ocorrerão oficinas interativas e arte educativas para aprenderem sobre a biologia das aves e refletirem sobre as questões ambientais.

Na tarde do mesmo dia, o Passarinhando ainda esteve no Colégio Embraer Casimiro Montenegro Filho fazendo parte da Exposição de Ciências, Tecnologia e Saúde a convite do coordenador pedagógico, Fawaz Ali Jammal Filho, ex-egresso do curso de Ciências Biológicas do IBB. Durante o encontro, o Passarinhando tratou sobre a diversidade e o mecanismo de voo e os serviços ecológicos prestados pelas aves.

Próximos projetos

No dia 5 de outubro, Dia Nacional das Aves, será produzido o mini guia de aves da escola para que os estudantes tenham autonomia no reconhecimento desses animais, a exemplo do egresso Matheus Vinicius Pereira Alves, que hoje integra o Projeto Passarinhando e pretende futuramente ser guia de turismo de aves.

Compartilhe esta notícia