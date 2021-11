Núcleo de Hospitais Sustentáveis do HCFMB ganha Prêmio Amigo do Meio Ambiente 2021

Na última terça-feira, 26, o Núcleo de Hospitais Sustentáveis (NHS) do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu (HCFMB) recebeu o Prêmio Amigo do Meio Ambiente – AMA 2021, com o projeto “Caminhos e Descobertas de um Hospital de Grande Porte para Redução de Emissão de Gases de Efeito Estufa (GEE) em 33%”. O projeto foi um dos 15 premiados dentre 84 inscrições de diversos Estados brasileiros.

De acordo com o site da premiação, desde 2008, o Prêmio Amigo do Meio Ambiente é concedido anualmente pelo Centro de Vigilância Sanitária da Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo (SES-SP), junto ao Projeto Hospitais Saudáveis, às organizações de saúde que se destacam por iniciativas sustentáveis e de proteção ao meio ambiente.

Por conta da pandemia da Covid-19, o prêmio foi entregue virtualmente durante a solenidade de abertura do XIV Seminário Hospitais Saudáveis (SHS2021). Este é o terceiro prêmio recebido pelo HCFMB na história da premiação, sendo o primeiro em 2014, com o projeto “Sustenta Saúde: transformando resíduos orgânicos em cestas de alimentos agroecológicos”, e o segundo no ano passado, com o projeto “Destinação sustentável ambiental, econômica e social para tecidos inservíveis”.

O Presidente do Conselho dos Hospitais Saudáveis, Vital de Oliveira Ribeiro Filho, destacou a vocação do Hospital para a execução de projetos ambientais. “O HCFMB é um frequentador antigo de nosso Prêmio, pelo empenho de toda a equipe em prol do meio ambiente, e parabenizamos por mais esta conquista em 2021”, afirmou.

Sobre o projeto

O HCFMB, por meio do NHS, participa da Rede Global de Saúde Sem Dano desde 2013, implantando ações mais sustentáveis dentro do serviço e conscientizando os servidores para esta causa. Em 2015, o NHS aderiu ao Desafio 2020 – a Saúde pelo Clima – um movimento global lançado pela Saúde Sem Danos e pactuou diminuir em 30% as emissões de GEE do HCFMB até 2020. E a meta foi cumprida, com a diminuição em 33,42%, indicada no ano passado.

“Este resultado é fruto do trabalho desta Comissão de Gases de Efeito Estufa do HCFMB, composta pelo Núcleo de Hospitais Sustentáveis, Departamento de Anestesiologia, Núcleo de Manutenção Hospitalar, Núcleo de Engenharia Clínica, Assessoria Técnica de Planejamento e Engenharia, Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho e Diretoria de Assistência à Saúde, com total apoio de nossa Superintendência. Assim, nosso Hospital torna-se um grande exemplo de como os hospitais podem ser mais sustentáveis, promovendo a saúde do Planeta e, como conseqüência, das pessoas”, encerra a coordenadora do NHS do HC, Prof.ª Karina Pavão.