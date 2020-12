Núcleo de Hospitais Sustentáveis do HCFMB é contemplado no Prêmio Amigo do Meio Ambiente

Neste mês de dezembro, o Núcleo de Hospitais Sustentáveis (NHS) do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu (HCFMB) recebeu o Prêmio Amigo do Meio Ambiente – AMA 2020, com o projeto “Destinação sustentável ambiental, econômica e social para tecidos inservíveis”. O projeto foi um dos 15 premiados dentre 84 inscrições de 11 Estados brasileiros.

De acordo com o site da premiação, o Prêmio Amigo do Meio Ambiente, desde 2008, é concedido anualmente pelo Centro de Vigilância Sanitária da Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo (SES-SP) em parceria com o Projeto Hospitais Saudáveis, às organizações de saúde em âmbito nacional que se destacaram por iniciativas de proteção ao meio ambiente e de sustentabilidade.

Por conta da pandemia da Covid-19, o prêmio foi entregue virtualmente no último dia 7, durante a solenidade de abertura do XIII Seminário Hospitais Saudáveis (SHS2020). Este é o segundo prêmio recebido pelo HCFMB na história da premiação, sendo o primeiro em 2014, com o projeto “Sustenta Saúde: transformando resíduos orgânicos em cestas de alimentos agroecológicos”.

Sobre o projeto premiado

Os hospitais utilizam muitas roupas e tecidos para os seus pacientes e profissionais e, com o tempo, elas se desgastam e ficam inservíveis, sendo incineradas em sua maioria. O HCFMB gera em torno de 70 kg por semana. Pensando na Agenda 2030 da ONU e nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), o NHS, a Gerência de Compras e Contratos e o Núcleo de Higienização e Hotelaria do HCFMB realizaram uma parceria com uma empresa privada para o descarte sustentável destes tecidos.

Em março deste ano, foram encaminhadas à empresa 12 toneladas de tecido inservível, em dois fretes e sem custo adicional, que se transformaram em panos para limpeza industrial, eco bags e fios de algodão reciclado. “Esta conquista foi fruto da perseverança de um grupo em buscar uma alternativa adequada ambientalmente e economicamente para o descarte do tecido. Agradecemos à Superintendência pelo apoio de sempre e a todos os envolvidos com o sucesso deste projeto”, afirma Prof.ª Karina Pavão, Coordenadora do NHS do HC.

Na premiação do projeto, o Presidente do Conselho dos Hospitais Saudáveis, Vital de Oliveira Ribeiro Filho, parabenizou a iniciativa. “O HCFMB tem tradição com trabalho em resíduos e fez um trabalho sensacional para se desfazer de uma grande quantidade de tecidos. Reciclagem de tecido não é usual, por isso, este projeto teve um grande grau de inovação, no âmbito do desenvolvimento de soluções”, afirmou.

