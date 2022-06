Ecoponto Móvel estimula à cidadania no Junho Verde em Botucatu

Local estará aberto para visita ao público até o dia 24 de junho

Dentro da programação do Junho Verde, durante essa semana o Ecoponto Móvel da Empresa Corpus estará na Praça Pedro Torres, em frente à Prefeitura. Aberto ao publico em geral, o Ecoponto ficará em exposição no período de 20 a 24 de junho, das 08 às 16 horas.

O objetivo do Ecoponto Móvel é estimular à cidadania através da educação ambiental com criatividade e inovação.

“No Ecoponto você adquire conhecimento sobre os principais problemas ambientais e sociais relacionados ao descarte e a destinação incorreta dos resíduos sólidos no Brasil e descobre como é fácil adotar práticas de consumo consciente como: redução, não geração e reciclagem”, explicou Bélith Caroline Leite, Diretora do Departamento de Educação Ambiental da Secretaria Municipal do Verde.

Compartilhe esta notícia