Botucatu é 4º colocado no Programa Município VerdeAzul

O Governo do Estado de São Paulo divulgou nesta quinta-feira, 17, o ranking do Programa Município VerdeAzul (PMVA), coordenado pela Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente do Estado de São Paulo. Botucatu conquistou o 4º lugar com a nota de 95,84. Em 2019, Botucatu também ficou em 4º lugar, mas com uma nota menor, 94,01.

Entre os municípios da Bacia Hidrográfica Sorocaba Médio Tietê, Botucatu novamente conquistou o 1º lugar.

“Ficamos satisfeitos por ter melhorado nossa pontuação. Isso mostra que estamos no caminho certo e continuaremos cuidando do meio ambiente da nossa Cidade”, destacou Márcio Piedade Vieira, Secretário do Verde.

Neste ano, devido a pandemia do novo Coronavírus, a cerimônia de premiação ocorreu de forma on-line. Dos 645 municípios paulistas, apenas 100 foram certificados pelo Programa Município Verde Azul.