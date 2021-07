Ação do MP impede pulverização de agrotóxicos em plantações de eucalipto em Botucatu

De acordo com o MP, as liminares são em resposta às três ações civis públicas movidas pelo órgão por intermédio do Grupo de Atuação Especial de Defesa do Meio Ambiente (Gaema) – Núcleo Médio Paranapanema e das Promotorias de Justiça das comarcas de Conchas, Botucatu e Porangaba.