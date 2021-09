Cultura e Turismo iniciam Projeto Jazz no Rio Bonito

Apreciar o pôr do sol ao som de jazz. Esta é mais uma novidade que a Secretaria de Cultura em parceria com a Secretaria Adjunta do Turismo traz aos botucatuenses e turistas, apreciadores de uma boa música, o Projeto Jazz no Rio Bonito.

Até dezembro, uma vez ao mês, o músico Samuel Ramos fará apresentações de jazz durante o pôr do sol, na orla do Rio Bonito. A primeira apresentação será neste sábado, 18, a partir das 17h30.

“Queremos levar a cultura e a arte a todos os cantos da Cidade. Esse projeto também tem um viés turístico e incentiva não só os botucatuenses, mas todos os turistas da nossa Cidade a contemplar um dos mais belos cartões postais do Município, o pôr do sol no Rio Bonito, ao som de lindas canções”, comentou Cris Cury Ramos, Secretaria Municipal de Cultura.

Mais informações:

Secretaria Municipal de Cultura

Avenida Dom Lúcio, 755, Centro

Telefone: (14) 3882-0133

Secretaria Adjunta de Turismo

Rua Benjamin Constant nº 470, Vila Jaú (Estação Ferroviária)

Telefone: (14) 3811-1490