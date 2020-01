ZÉ AIRTON MATANDO NO PEITO – 18/01/2020

RETROSPECTIVA 2019

=RECORDANDO – INDEPENDENTE F.C=

Já sexagenária, pois data de 1959, a foto acima nos apresenta a equipe do Independente, tradicional agremiação que representava a não menos tradicional Vila Rodrigues no âmbito de nosso futebol amador.

Na ocasião é retratada quando posando em seu campo de terra batida, lá nos altos da cidade, recebia o “trophéu” e as “phaixas” de Campeão de mais um importante torneio conquistado, assim alinhada:

Em pé: NIQUINHO – ZINHA – BECÃO – RUBENS – PARRÉ – ARI ANTIGAS – VALDOMIRO NEGRÃO – TONHO FOGA – CLAYTON FORTI e o MOACIR ATLANTIC.

Abaixados: EDINHO NEGRÃO – PICA – LAIR LACERDA – DEMINHA OLIVEIRA – TONINHO ANTIGAS e o mascote NEGRÃO.

Alguns desses prezados companheiros já nos deixaram e hoje moram no Céu.

=RELEMBRANDO – INFANTIL FEPASA 1989=

No final da década dos anos 80 acontecia lá na Botucatuense a tradicional Copa Super Zé de Futsal disputa essa que reunia as categorias menores das melhores equipes existentes na cidade, um verdadeiro desfile de jovens revelações para o esporte da bola pesada de nossa terra.

Dentre elas, destacamos nesta oportunidade a equipe Infantil da FEPASA que era dirigida pelo nosso saudoso amigo ARLINDO GRANADO e posa na foto anexa assim alinhada:

DE PÉ: ALEXANDRE ANGELA – LEANDRO GANDIN – SILVIO PIBO – GUSTAVO MENEGUELA – GRILO – JULIANO CALONEGO e o ARLINDO GRANADO.

ABAIXADOS: VINÍCIUS TICHAK – JUNINHO ARANTES – LEANDRO GRANADO – BIRO PILAN – WILLIAN e PIRLA.

Sem qualquer comparação ao nome era uma verdadeira MÁQUINA de jogar futsal.

=NOSSAS EQUIPES – PANELÃO F.C.=

A aguerrida equipe do PANELÃO F.C. foi num passado não muito distante uma das mais tradicionais formada ali no Bairro do Lavapés para disputa de partidas amistosas por toda nossa cidade e região…Congregava em suas fileiras atletas residentes naquele populoso Bairro que na foto anexa posam assim alinhados:

DE PÉ: MÁRIO CONTE – BEIÇO – ALVACIR – CLAUDIO PADOVAN – BIDINHA – ZÉ CONTE – LUIZ PORTUGUES e ZÉ EMILIO…

ABAIXADOS: DELEM – VALDILEI – DEVANIR – ITALIANO – JOÃO CLAUDIO – EDSON PADOVAN e FERNANDINHO.

Show de Bola…

=NOSSO ESPORTE – NOSSA GENTE=

Em sua vida profissional de renomado médico cirurgião vascular que é, diariamente por suas mãos, sempre guiadas pelo Grande Arquiteto do Universo, são atendidos inúmeros pacientes que recebem a cura e o consolo de que necessitam…

Já na vida de esportista como grande goleiro que foi na mocidade essas mesmas mãos defendiam com muita categoria a meta do time de Catanduva sua cidade natal, conforme comprova foto anexa…

Por essas e muitas outras mais, é que entendemos ser nosso amigo DR. CELSO MANOEL PIZARRO gente que é GENTE…

=FRASE DA SEMANA=

“OS CASTRADOS NÃO ESTÃO COM ESSA BOLA TODA”.

=EPÍLOGO=

“ATENDENDO CONSELHO DE AMIGOS AOS 40 ANOS MEU TIO COMEÇOU A CAMINHAR 5 KMs POR DIA; HOJE AOS 50 NINGUÉM MAIS SABE ONDE ELE ESTÁ”…. (Parte ruim da caminhada).