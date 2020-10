Matando no Peito, com Zé Airton – 31/10/2020

=A.A. FERROVIÁRIA – 1964=

Decorria o ano de 1964, portanto deles já passados 56 anos e com o Estádio Acrisio Paes Cruz recebendo excelente publico a equipe profissional da nossa querida FERROVIÁRIA cumpre mais um compromisso pelo campeonato paulista da Federação.

Naquela ocasião sua equipe titular se apresentou assim alinhada:

DE PÉ: MIRO – JOÃO – PAULO SILVA – ZE MARIA – OVIDIO e BENE.

ABAIXADOS: TABAY – VARNER – NARDINHO – CELSINHO e EVANIR.

Quanta saudades de tempo que se foi e talvez não volte mais….

=VERMELHINHOS E.C. – FUTEBOL DE CAMPO=

Além de sua poderosa equipe de futebol de salão o VERMELHINHOS E.C. mantinha também, nas décadas 50/60, um brilhante esquadrão de futebol de campo, para realização de partidas amistosas em nossa cidade e região.

É de uma dessas partidas a foto acima, quando numa festiva tarde esportiva em Acrisio Paes Cruz enfrentou a valorosa Seleção dos Atletas da Raça Negra de Avaré, podendo ser observados:

Em pé: ADOLFO – ZÉ MARIA MOREIRA – WILSON LALUNA – TONIN – QUITÃO e o ITATINGA.

Abaixados: FRANCISCO DE ASSIS – ADEMARZINHO – CARLINHOS TRABALLI – SHIRLEY LESSA e o NARDINHO LUVIZUTO.

Vários desses craques defenderam as equipes profissionais da cidade havendo até o caso do Luvizuto que se transferiu para o exterior (Venezuela) onde após deixar o futebol se tornou próspero empresário e lá feliz reside até hoje.

= EQUIPE DO “BAR E BOCHA DO ZÉZITO”=

Formada em sua maioria por atletas residentes no famoso Bairro do Tanquinho podemos observar na foto anexa datada de 1977, portanto 43 anos já passados, a formação que representava a equipe do “BAR DO ZÉZITO”, assim alinhada:

DE PÉ: JORGE AGUIAR – ZE BICANCA – TOMAS AGUIAR – EDSON TREVISO – VITOR DELEO – BOSCO FRANCISCO…

ABAIXADOS: SURANO – ZITO FRANCISCO – SILVINHO BALDINI – CELSO TONIN – VALMIR DELEO.

Muita “taubaína” no pedaço….

=SE É FOTO É FATO=

E aquele “boleiro” metido a galã finalmente resolveu se casar e como era conhecido por suas noitadas famosas, achou melhor prevenir a futura esposa:

– Na terça é dia de “suíço” no clube; na quarta tem “pelada” na chacrinha; na sexta tem pagode e no sábado o encontro na discoteca, isso são coisas que não desejo deixar de fazer com o casamento…

A “amada”, sempre compreensiva, não se fez de rogada e emendou: – Não tem problema amor. Você pode sair quantas noites quiser, voltar a hora que bem entender, “ferrado” ou não, tudo bem…; só tem uma coisinha que também gostaria de lhe prevenir:

-Aqui em casa vai haver “sexo” todas as noites da semana, estando você presente ou não!!!

Coisas do futebol e da vida matrimonial…

=PERGUNTA DA SEMANA=

P – POR QUE O PEIXE É MAGRO?

R- PORQUE COME MUITO PEIXE, PRINCIPALMENTE PIRANHAS!!!

=EPÍLOGO=

“PARA NÃO TER UM VIDA SEDENTÁRIA VOCE DEVE BEBER BASTANTE AGUA”.