Matando no Peito com Zé Airton – 30/10/2021

=HOMENAGEM GU=

Bastante gratificante e porque não até emocionante para um “pai coruja” ter a oportunidade de estar presente “in loco” quando seu filho é homenageado por algo de positivo que tenha feito neste mundo de Deus.

Não nos sai da lembrança e mais uma vez gostaríamos de revelar pela foto anexa o fato acontecido no dia 23/Nov/2018 quando nosso filho CARLOS AUGUSTO ARBEX SILVA, recebeu da SECRETARIA DE ESPORTES DO MUNICÍPIO singela homenagem pelos bons serviços prestados ao esporte da bola pesada de nossa terra.

A nós, seus familiares e amigos, bastante satisfeitos, só nos resta mais uma vez agradecer aos homens que brilhantemente comandam o esporte na terra dos bons ares e boas escolas.

=RECORDANDO – NOSSO PROFISSIONAL A.A.B=

Recordando nesta oportunidade a fase áurea do futebol profissional de nossa cidade dos anos 50, a foto anexa nos apresenta a forte equipe da A.A.BOTUCATUENSE, formada por jovens botucudos daquela época e atletas provenientes dos mais distantes rincões deste País que para cá vieram defendê-la.

Com o estádio Dr. Antonio Delmanto completamente lotado, envergando tradicional jaqueta alvinegra, posam acima:

Em pé: NÉZIO – DANIEL EVARISTO – MIRO – ZÉ BACHI – TIDE – ITATINGA – FRIAÇA – JOÃO PRETO e ADOLFO.

Abaixados: SOUZINHA – SÍLVIO BARROS – ALDO – ZEZO – PEDRINHO OLIVEIRA – MAURINHO e o BETO FURQUIM.

Vários desses amigos hoje moram no Céu, descansem em Paz.

=RELEMBRANDO – NOSSO AMADOR BOA VISTA=

Cinqüenta e um anos já passados desde que, em 1970, o Boa Vista montou a equipe da foto acima para a disputa do Campeonato Amador de nossa cidade.

Sob a orientação técnica de seu ex-craque OTACÍLIO, podemos observar seu plantel completo, formando com:

Em pé: OTACÍLIO PERU (técnico) – ZÉ BICUDO – DIBERTO – BURRICO – GERALDO – BIÉ – ÍNDIO – CALVINO – BARROCA e SEU MANÉ (Presidente).

Abaixados: PEIXOTO (massagista) – NATAL – TIO CHICO – FLÁVIO PIZZIGATI – DAMÁZIO – ISAEL FUMES – GUELO e o GERALDO JAPÃO.

Alguns desses amigos já nos deixaram e moram no Céu.

=REVIVENDO NOSSA EMPRESA – ARMAZEM E.C.=

Já bastante desgastada pelo tempo temos hoje a grata satisfação de publicar a foto da aguerrida equipe do ARMAZÉM E.C. formada pelos funcionários da antiga COOPERATIVA DOS FERROVIÁRIOS DA E.F.SOROCABANA DE BOTUCATU, que funcionou durante muitos anos ali no início da Major Matheus bem ao lado do Pontilhão, assim alinhada:

Em pé: Técnico LUIZ LOPES – ATÍLIO MODOLO – EUGÊNIO MODOLO – MIQUELETO – ÍTALO PAVAN – PIRES e o LALUNA.

Abaixados: NELSON – GASPARINI – LOURIVAL – GERALDO DA TUNICA – DITO e o CARDOSINHO.

Alguns já nos deixaram e descansam em Paz…

=SE É FOTO É FATO=

Vestindo a camisa do Timão fomos outro dia conhecer o “papagaio prodígio” de um grande amigo nosso também corintiano (ele e o papagaio).

Mal acabamos de chegar e o LORO, esse é o nome da fera, digo ave, vendo o distintivo glorioso já começou a cantar: “Salve o Có-rintia…, e a gritar: “Que bonito, gol do Corintia”…

Terminada aquela festa inicial, passou a fazer diabruras no puleiro; imitava os passarinhos que cantavam no quintal; xingava de “fua da pita” o cachorro que latia; cantava ainda “Que saudades da professorinha” do Ataulfo, enfim deitava e rolava…, era de fato um prodígio.

E não é só isso não Zé, disse seu dono, se erguermos seu pé direito fala inglês, o esquerdo fala francês e foi aí que entusiasmado perguntei: E se erguermos os dois fala o que??

– “Peraí seu babaca, não percebeu que aí eu caio!!!

Não restava mais dúvidas que era um fora de série o LORO da foto acima.

=PERGUNTA DA SEMANA=

E aquele “cracaço” querendo impressionar a linda garota que acabara de conhecer lascou lá que além de ser profissional de futebol também estudava medicina…

P: – E como você faz para conciliar, estuda matutino ou vespertino?, indaga a garota…

R:- Faço as duas matérias, sou muito estudioso!!!

=FRASE DA SEMANA=

“RICO TEM VEIA POÉTICA, POBRE VARIZES”…

=EPÍLOGO=

“O QUE SOMOS É UM PRESENTE DE DEUS, NO QUE NOS TRANSFORMAMOS É NOSSO PRESENTE A ELE”…