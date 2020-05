Matando no Peito, com Zé Airton – 30/05/2020

=RELEMBRANDO – AAB FUTSAL JUVENIL=

Relembramos nesta data de uma das grandes equipes do Futsal da A.A.BOTUCATUENSE. No início da década de 90 o time da Veterana fazia a partida de inauguração do Ginásio 2 do clube enfrentando nada mais, nada menos, que a SELEÇÃO PAULISTA DE FUTSAL.

Na oportunidade observamos na foto a equipe assim alinhada:

EM PÉ: JÚLIO CÉSAR – LUIZÃO – CINTRA – NELSINHO – CÉSAR – MÁRIO PARDINI – INDIÃO – técnico PEDRO DIAS e o presidente ZÉ SAVINI.

ABAIXADOS: NINÃO – QUILÃO – ALEXANDRE – TCHOLA – BARDUCO e EDICEU.

Grandes craques do esporte da bola pesada!!!

=RECORDANDO – BOTUCATU SUB-40=

Imensa satisfação ao recordarmos nesta oportunidade do magnífico plantel da SELEÇÃO SUB-40 DE BOTUCATU que por muitos anos, com raro brilhantismo, defendeu nossa cidade em partidas amistosas e torneios realizados, sendo que na foto anexa podemos observar:

EM PÉ: DITO MANIVELA – SILVIO BIS – FUMINHO – SABARÁ – BIÉ – TÚ – VADÃO – ISAURO – TABORDA e SILVINHO…

ABAIXADOS…BATATA – CELESTRIM – FERNANDO CONEGLIAN – PAULO COCADA – FANE – BABA SVICERO – NENÊ GUANXUMA e JOEL GALHARDO

Timaço de prima!!

=NOSSAS EQUIPES – QUITANDINHA=

Temos plena certeza que a foto acima é do século passado (XX), porém o dia, mês e ano, não podemos mencionar com essa mesma convicção pois sinceramente desconhecemos.

Ela retrata a famosa equipe da “SOCIEDADE ESPORTIVA QUITANDINHA”, formada por ilustres jovens botucatuenses daquela época, que tinham no futebol dominical o seu lazer favorito e alinhados posam no campo do antigo Colégio Arquidiocesano assim definidos:

Em pé: RUI RIBEIRO – ALDO STEFANINI – MILTON MARIANO – AMÉLIO – COBRA e o ZÉ NICOLETI.

Abaixados: LOLO NASCIMENTO – CARABA – ZÉ MACACO – ARISTIDES – LUIZ FRANÇA e o OBERDAN.

Saliente-se a elegância da turma com alguns posando de terno, gravata, pulôver e boina, sendo que, vários desses amigos já nos deixaram e descansam na Paz do Senhor…

=PERGUNTA DA SEMANA=

P – POR QUE O TREINADOR ANALFABETO FOI DEMITIDO DA EQUIPE?

R – PORQUE ELE NÃO SABIA FAZER A LEITURA DO JOGO…

=FRASE DA SEMANA=

Daquele atleta galanteador…. “VOCÊ NÃO É ESPORTE, MAS É ESPETACULAR!!!”

=EPÍLOGO=

“AS PESSOAS COSTUMAM FINGIR-SE DE CEGAS PARA SEUS PRÓPRIOS ERROS, MAS NÃO DE MUDAS PARA OS ERROS DOS OUTROS…”