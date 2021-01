Matando no Peito, com Zé Airton – 30/01/2021

=A.A.F. – 1951=

Trazendo no peito o tradicional distintivo tricolor que era sua marca registrada, posa em seu campo ainda sem alambrado, a equipe profissional da nossa A.A.Ferroviária.

Os simpatizantes mais antigos do Tricolor da Baixada, ainda se lembram muito bem, daquela máquina de jogar bola que em 1951, formava com:

Em pé: TIÃOZINHO – VÊNUS – AIMORÉ – TIAOZÃO – TIM e BUENO ROCHA.

Abaixados: GUANXUMA – JESUS SPERNEGA – CECI – CILNO e VARNER LOPES.

Alguns já nos deixaram e descansam em Paz.

=A.A.B. – 1968=

Conforme o tempo vai passando a saudade vai aumentando de forma progressiva em nossos corações.

Para que possamos abrandá-la um pouco, vamos retroagir há 53 (cinquenta e três) anos já passados e apresentar para nossos leitores uma foto de Out/68, que enfocava aquele magnífico plantel do amador da A.A.Botucatuense, legítimo campeão, na ocasião, da Taça Cidade de Botucatu.

Reunidos em Dr. Antonio Delmanto para recebimento do prêmio, antes de um amistoso comemorativo contra o São Paulo de Avaré, posam para as fotos o Presidente, Diretores, Comissão Técnica e atletas assim alinhados da esquerda para a direita:

Em pé: Diretor VICTORIO MADDARENA – Presidente CASTANHEIRA – Diretor OSVALDO PADOVANI – atletas: VAROLI – INDIO – DADICO – CHICO ROMAGNOLI – DIZÃO DALLAQUA – ADEMIR FIORETO e o técnico LAMIL SANTOS.

Abaixados: “VÉIO” GUANXUMA – NIVALDO CALONEGO – ZAGUE – ZÉ AIRTON – NENÊ GUANXUMA – BITINHA – ÉDSON GUANXUMA e o massagista MOACIR AMARAL.

Vários desses amigos o Senhor já os chamou para o Seu Reino e descansam em paz.

=C.C.E. – 1975=

Dias desses passados tomamos conhecimento através de comunicação oficial do nosso Prefeito, MÁRIO PARDINI, de que possivelmente já para o ano de 2021 acontecerá a volta do futebol profissional masculino aqui em Botucatu.

Aqui do nosso canto ficamos torcendo para que isso se torne realidade e desejando que o pessoal encarregado de escolher nossos atletas e formar nossa equipe possa contar com a sorte que tiveram nossos dirigentes da Comissão Central de Esportes, no ano de 1975, em cujas mãos caíram as feras acima.

Seleção sub-21 da C.C.E. local, ano de 1975, posando em Acrisio Paes Cruz, assim constituída:

Em pé: POLACO – FUMINHO – FRANK – BETO ANGELA e o VADÃO.

Abaixados: JARILHO – TIQUINHO – DAKO – JOSIAS – NEI FERRI e o PINGÜIM ROMANHOLI.

Um “timaço de prima”…

=SE É FOTO É FATO=

A foto acima nos revela o momento exato em que o artilheiro RICARDO, famoso PANCHO, preparava-se para marcar de cabeça, mesmo sofrendo acirrada marcação dos excelentes zagueiros DIRCEU PELÍCIA e LUBIANO, o tento da vitória do BAEC sobre a equipe do LAGEADO, em partida válida pelo Campeonato Amador da Liga Botucatuense de Futebol.

De se salientar a excelente platéia que sentada à beira do campo presenciou a partida.

Coisas do nosso futebol antigo…

=NOSSO ESPORTE – NOSSA GENTE=

Das páginas 29 e 30 do livro “Um pouco da história de Botucatu até 1928” do botucatuense nato Sr. AMADEU CARAMELLO, consta o trecho que abaixo vamos reproduzir, para que nossos leitores tomem conhecimento da poesia e encanto que envolviam o futebol botucudo de outrora. Ei-lo resumidamente:

Eu jogava futebol e entrei no Internacional ali no campo aberto onde hoje (1992) está o Fávero, o técnico era o Sr. José Lombardi e certa ocasião fomos convidados para jogar em Ipaussu (2 quadros e mais a banda composta de 15 membros e o maestro Sr. Napoleão Ribeiro).

Em Ipaussu o segundão perdeu de 2×3 e o primeirão perdeu de 1×2, pois naquele tempo fora era melhor jogar para perder de pouco, porque depois era bem tratado pelos locais que nos serviram um verdadeiro banquete no jantar…

A noite a banda tocou no coreto do jardim, depois animou um arrasta-pé no clube local com sucesso total.

Pela madrugada retornamos e aqui chegamos as 9hs, cansados sim mas muito alegres e satisfeitos por bem representar nossa terra!!!

=PERGUNTA DA SEMANA=

Feita para namoradinha de famoso atacante:

P – Loirinha, qual é o seu “hobby”??

R – Tenho um preto, mas ele gosta mesmo quando uso o vermelho…

=FRASE DA SEMANA=

“AINDA BEM QUE O MUNDO É UMA BOLA, SE FOSSE DUAS SERIA UM SACO…”

=EPÍLOGO=

“OS POSSÍVEIS EQUÍVOCOS DE SEU ADVERSÁRIO NÃO AUMENTAM SUAS QUALIDADES.”