Matando no Peito, com Zé Airton – 29/08/2020

= RECORDANDO – A.A.B. FUTSAL 1989=

Fase áurea do futsal menor da A.A.Botucatuense com sua equipe Mirim, disputante do Campeonato Paulista da modalidade, posando há 31 anos já passados, no Ginásio Principal da S.E. PALMEIRAS, conhecido Parque Antártica, assim alinhado:

Em pé: Técnico e fisicultor, Professor VALDOMIRO DIAS – EDUARDO – COELHO – THÚLIO NASSA – LEONARDO – LEANDRO FADEL – NETO e o preparador de goleiros DITO MANIVELA.

Abaixados: Saudoso RÉGIS – RENATINHO – FABRÍCIO SCHINCARIOL – MARCOS REIS – FELIPE BIS e o GU ARBEX.

Garotada essa que através de longo período trouxe muitas glórias para o futsal da nossa cidade!!!

=RELEMBRANDO – INDEPENDENTE F.C.=

Já sexagenária, pois data de 1959, a foto acima nos apresenta a equipe do Independente, tradicional agremiação que representava a não menos tradicional Vila Rodrigues no âmbito de nosso futebol amador.

Na ocasião é retratada quando posando em seu campo de terra batida, lá nos altos da cidade, recebia o “trophéu” e as “phaixas” de Campeão de mais um importante torneio conquistado, assim alinhada:

Em pé: NIQUINHO – ZINHA – BECÃO – RUBENS – PARRÉ – ARI ANTIGAS – VALDOMIRO NEGRÃO – TONHO FOGA – CLAYTON FORTI e o MOACIR ATLANTIC.

Abaixados: EDINHO NEGRÃO – PICA – LAIR LACERDA – DEMINHA OLIVEIRA – TONINHO ANTIGAS e o mascote NEGRÃO.

Alguns desses prezados companheiros já nos deixaram e hoje moram no Céu.

=NOSSAS ESCOLAS – G.E. RAFAEL DE MOURA CAMPOS=

A original Olimpíada Infantil era uma realização da PRF-8, e reunia, num animado torneio de futebol de salão, a criançada do curso primário de nossos estabelecimentos de ensino.

O tradicional GRUPO ESCOLAR RAFAEL DE MOURA CAMPOS, ali do Largo de São Benedito, era um dos seus mais ativos participantes e seu esquadrão da época posa no Ginásio do BTC, assim alinhado:

Em pé: Saudoso ÍTALO VICENTINI (técnico) – DU ROSA – MARQUES – CELSO – CLODO ROSA – DU VICENTINI – AMARAL DA FARMÁCIA – BIRÃO (supervisor) e o BIRINHA.

Abaixados: MARCO AURÉLIO – GUINA – VAROLINHO – ROBSON ROSA – GORDO ROSA e o RAFA ROSA.

Quantas emoções…

=SE É FOTO É FATO=

Naquele chiquérrimo clube da Capital, uma jovem senhora aprendia a jogar GOLFE com alguns amigos quando uma abelha pica seu braço.

Como um de seus amigos é médico ela lhe diz:

– Carlinhos, uma abelha me picou!

– Onde foi, querida?

– Aqui entre o primeiro e segundo buraco…

Ai vem a receita:

– Olhe bem queridinha, a sua maneira de dar a tacada está equivocada, pois você deve manter as pernas sempre juntas…

Coisas do esporte!!!

PERGUNTA DA SEMANA

P- Garçom, essa sopa vem ou não vem???

R-Calma doutor, não se esqueça que o senhor pediu sopa de tartaruga!!!

FRASE DA SEMANA

“Se me verem dançando com mulher feia é porque estou em campanha”.

(Político da praça)

EPÍLOGO

“EM CAMINHO QUE ONÇA PISA MACACO NÃO PASSEIA”.