Matando no Peito, com Zé Airton – 29/05/2021

=HOMENAGEM AOS ANIVERSARIANTES=

=ESCOLA NORMAL – EECA=

No último dia l6 de maio de 2021, nossa “MEIGA ESCOLA”, berço de cultura e civismo, comemorou mais um aniversário de sua fundação, pelo que, gostaríamos de parabenizá-la publicando a foto datada de 1956 que apresenta posando em suas escadarias os alunos da 4ª série assim distribuídos:

Em cima: Funcionário Seu WINCLER – Alunos CARLÃO – CACAIO – ARI TREVISAN – JARBAS BAUER – ANTONIO LEÃO – CLOVIS – JOÃO CASTILHO e JOÃO GURGEL.

No meio: NERI LARA – BRAZ BENICIO – ANTONIO QUINTAL – JAMIL CURY e ANTONIO SANSÃO.

Embaixo: JOSE LEÃO – RICARDO SARTORI – JOEL SPADARO – SHIRLEY LESSA – TINHO GODOY – ISAAC BRAVO NOGUEIRA – JOSE GERALDO PERCARIO – TATSUKO SAKIMA e o CHICO SACOMANI.

Já na calçada, as alunas VANISSE GARCIA – TEREZINHA VICENTINI – ??? – WINCLER – ROMILDA CORREA – ??? – NILZA RODRIGUES ALVES – OFÉLIA MELO e a SILVIA GIRALDELA.

“ÉPOCA ÁUREA DE NOSSA MEIGA ESCOLA”

=MUNICIPALISTA=

Lembramos perfeitamente daquele memorável dia 26 de maio de 1962 quando a tradicionalíssima FAMÍLIA PEDUTI, pelas mãos de seu comandante mor, saudoso EMÍLIO, inesquecível PEDUTÃO, presenteava nossa cidade com a fundação da RÁDIO MUNICIPALISTA.

Foram até aqui, 59 anos de lutas e mais lutas em prol de nossa gente, mediante a dedicação e esforço de todos os funcionários que ali trabalharam e muitos que ainda trabalham oferecendo sempre dignamente o seu quinhão para o bem maior.

Nesta data em que aniversaria, gostaríamos de homenageá-la esportivamente, publicando a foto de sua equipe de futebol de salão do ano de 1987, formada por funcionários executivos, administrativos, locutores, técnicos, etc…que posam acima, assim alinhados:

Em pé: RICARDO MAZZEI – JOSÉ ROBERTO QUINTEIRO – VANDERLEI DOS SANTOS e o MARCOS PAES.

Abaixados: CARLOS GALHARDO – RONALDO – JOSÉ VANDERLEI (o LELÉ).

Parabéns Muni, pujante “Rádio do Povo”.

=VERMELHINHOS=

Ano de 1959, Ginásio do BTC lotado para presenciar a decisão do Troféu Bandeirantes de Futebol de Salão envolvendo a equipe da casa e do Vermelhinhos E.C., tradicional e querida agremiação lá da Floriano Peixoto, celeiro infindável de craques do esporte da bola pesada, que na ocasião, conforme foto acima, trajando seu uniforme nº 2, alinhou com:

Em pé: Saudoso fisioterapeuta Prof. ZÉ GUIMARÃES – Competente Técnico Prof. JOÃO RIBEIRO – Atletas: CARLOS TRABALHI – ADOLFO – ZÉ MARIA LEITE – DR. KEKO, perdão, digo JOEL SPADARO e o Árbitro da final OTACÍLIO ANTIGAS (JAPA).

Abaixados: Atletas EDSON – OVÍDIO TONIN – ZEZO FERRAZ e o ZÉ AIRTON.

Tempos áureos do verdadeiro salonismo botucudo…

=SE É FOTO É FATO=

Década dos anos 50, jogaço de bola naquela tarde de domingo lá na Ferroviária e como sempre a única emissora local da época lá se encontrava para transmitir o evento.

Na narração, o vibrante locutor, prezado amigo, saudoso GILBERTO SILVA, que ao iniciar a jornada, para dar uma “floreada” ao espetáculo, lança lá da cabine improvisada:

– “Boa tarde gente do coração da gente”, hoje Acrísio Paes Cruz mais está parecendo um estádio inglês, pois temos aqui um “Fog Londrino” que mal nos permite enxergar o gramado…

Nem bem completou a frase e já veio lá de baixo a intervenção do atento e sempre contestador, são-paulino roxo, também nosso prezado amigo, eficiente repórter volante NÉDER FILHO, que lascou lá de baixo:

-Isso não é “Fog” coisa nenhuma, Gilberto, é só a Maria Fumaça manobrando ali nos trilhos da Sorocabana, atrás do gol dos fundos!!!

Coisas do futebol…

=PERGUNTA DA SEMANA=

P: QUAL A SEMELHANÇA ENTRE O TIME DO VERDÃO E AQUELE FAMOSO REFRIGERANTE DE 2 LITROS???

R: EM AMBOS O GÁS ACABA QUANDO VAI CHEGANDO O FIM!!!

=FRASE DA SEMANA=

“NUNCA FIZ AMIGOS BEBENDO LEITE” (boêmio de plantão)

=EPÍLOGO=

“LEMBRE-SE SEMPRE QUE AS PESSOAS ESQUECERÃO O QUE VOCÊ DISSE; ESQUECERÃO O QUE VOCÊ FEZ, MAS NUNCA ESQUECERÃO COMO VOCÊ AS TRATOU” (Extraído do Livrão Azul de RH).