Matando no Peito, com Zé Airton – 28/12/2019

Nesta edição bastante saudosista revivendo equipes antigas de nossa cidade, senão vejamos:

=RECORDANDO – A.A.FERROVIÁRIA Anos 40/50=

Século passado em sua metade, anos 40/50, todo domingo à tarde ainda garotinho éramos levados, pelas mãos de meu saudoso Avô Alípio, ao campo da Ferroviária para assistir os espetáculos que a equipe do Tricolor proporcionava. Aquilo sim era o verdadeiro futebol…

Uma dessas formações é a foto acima, com essa coleção de craques, assim alinhados:

Em pé: ARI LUNARDI – ROMILDO – MIGUELZINHO – ALEMÃO – VADINHO e o VÊNUS.

Abaixados: TIDÉU – BUENO ROCHA – CAXAMBU – BARRA GRANDE e o VARNER LOPES.

Grandes craques, hoje alguns já moram no Céu…

=RELEMBRANDO – A.A.BOTUCATUENSE Cascudo=

A sexagenária foto que hoje apresentamos, data de 1954, época de nossa juventude, quando o Estádio Dr. Antonio Delmanto ainda não possuía alambrado e era seu gramado protegido apenas por uma cerquinha de madeira e alguns pés de eucalipto.

Ela retrata a sua equipe de aspirantes da época, nos dias atuais popular cascudão, que apresentava uma série de atletas já prontos a envergarem a jaqueta principal da veterana, como muitos o fizeram posteriormente.

Posam acima alinhados da esquerda para a direita:

Em pé: saudoso massagista e exemplar funcionário da nossa Santa Casa seu LUIZ FORTES – BIRRAQUE – OTACILIO ANTIGAS (JAPA) – DITÃO – NELSON BORGATO – MAURO PENA – CELSO SACOMANI – NANDO – DEZESSEIS e o técnico DANTE ANTIGAS.

Abaixados: TONHO – CARRIEL – ALCEU POTIENS – TONHO GASPARINI – ZÉ NEGRINHO – TUTA e o roupeiro JÚLIO.

Gente boa, alguns já nos deixaram e descansam em paz.

=NOSSO BASQUETE – BOTUCATU TÊNIS CLUBE 52=

Bem lá do fundo, mas bem lá do fundo mesmo do nosso baú, tiramos da parte reservada ao basquete, a foto acima que apresenta essa gama de ilustres e famosos botucatuenses que compunham a imbatível, na modalidade, equipe do B.T.C. e representava nossa cidade em competições oficiais no estado todo.

Ano de 1952, portanto 49 anos mais jovens, posando para as objetivas por ocasião da realização dos Jogos Abertos do Interior na magnífica Ribeirão Preto, podemos observar:

Em pé: SANCHES – SÉRGIO – TATA MARTINS – TONINHO – Prof. ELIAS FERRARI – PEDRO SHEIMBERG – JOEL NELLI e o técnico, inesquecível Prof. ZÉ GUIMARÃES.

Abaixados: WILLIAM GUERRA – ARNALDO LEOTA – Prof. ALCINO PELEGRINI – Prof. JONAS ALVES DE ARAÚJO e o LUIZ CALOI.

Os desígnios do Criador já levaram para seu Reino alguns desses nossos amigos que lá descansam em Santa Paz.

=SE É FOTO É FATO – CURIOSIDADE ESPORTIVA=

– Um jogo disputado na China, no ano 2500 a.c. é considerado o tataravô do futebol. O imperador Huang Ti criou uma maneira de treinar seus soldados onde eles precisavam chutar uma grande pelota de couro e fazê-la passar entre duas estacas cravadas no chão.

– Outro jogo bastante parecido, o “epyskyros” era praticado em Esparta no século I a.c. por equipes de quinze atletas que chutavam uma bexiga de boi cheia de areia.

Tomamos conhecimento de que quem praticou muito esse esporte lá em Portugal foram nossos prezados amigos irmãos JOAQUIM e APOLINÁRIO lá da Regente e aqui em nossa cidade, os estimados PHULVIO CHIARADIA e o FIRPE também gostavam de bater a sua bexiguinha naquela época…

Se é vero…

=FRASE DA SEMANA=

“NÃO DIGA POUCO USANDO MUITAS PALAVRAS; DIGA MUITO EM POUCAS” ( Pitágoras).

=EPÍLOGO=

O aniversário natalício Daquele que veio para nos salvar já aconteceu no último dia 25 e no próximo dia 31 será o último de mais um ano que se vai.

Em assim sendo aproveitamos desta oportunidade para agradecer a todos que nos distinguiram com sua preciosa atenção.

Feliz Natal e Próspero Ano Novo minha gente.