Matando no Peito, com Zé Airton – 28/11/2020

=VELHOS TEMPOS – BAEC 1956=

VELHOS TEMPOS, sim velhos tempos de já passados 64 anos quando o querido B A E C, popular “Galo do Espigão, posava no ano de 1956 em seu terreiro, assim alinhado:

DE PÉ: Preparador Físico Prof. ZÉ GUIMARÃES – Atletas: PEDRO FERNANDES – NAPHETALIN – ROMUALDO BORGATO – NELSON BORGATO – FERRAZ – CARRIEL – OSMAN – Diretor REINALDO BERTANI – Garoto HENRIQUE – Presidente ZÉ MINETTO e Prefeito da época Dr. JOÃO REIS…

ABAIXADOS: ANÍBAL – ARIZINHO – NYLSON GUERREIRO – ORLANDÃO – TATUÍ – TURQUINHO e o CHICO ARIAS…

Alguns já nos deixaram e descansam em Paz…

=RECORDANDO – BANCÁRIOS – 1964=

Marcou época nos anais do futebol de salão da cidade, a poderosa equipe da Associação dos Bancários de Botucatu (ABB) que no ano de 1964 se sagrou campeã local e na foto anexa posa no Ginásio do BTC, assim alinhada:

DE PÉ: Técnico ZÉ SIMIÃO – CHICO SOUZA – DANIEL – ZÉ GASPARINI e o ALVARO PICADO.

ABAIXADOS: ADEMAR POTIENS – PEDRO MONÉIA E O GOIANO.

Alguns desses amigos hoje moram no Céu onde descansam em Paz…

=RELEMBRANDO – BANCÁRIOS 1959=

Relembramos da aguerrida equipe dos BANCÁRIOS que naquele dia de Abril de 1959 em disputa da famosa TI-BAN, na quadra da Escola Normal, enfrentou e foi derrotada pela Equipe do TG-123 pelo placar de 7×5, sendo a sua formação assim delineada:

DE PÉ: EDON – AYRTON ROSSETTO – ÁLVARO – ROBERTO PAGANINI e o WALTER FERRINI.

ABAIXADOS: WILIAN GUERRA – ANGELINO COLAUTO – NILSON GUERREIRO e o filho do Walter Ferrini.

=SE É FOTO É FATO – CURRASCO=

Sou amante de um bom churrasco e conheço um bom número de churrasqueiras, entretanto, essa da foto anexa está nos parecendo ser mais uma CURRASQUEIRA.

=PERGUNTA DA SEMANA=

P – Qual a diferença entre o ventilador parado e um homem cansado???

R – Pura matemática, exatamente 30, pois o ventilador parado NãOVENTA e um homem cansado SE SENTA.

=EPÍLOGO=

“PERDER É RUIM, PORÉM NÃO TENTAR VENCER É PIOR AINDA”.