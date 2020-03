Matando no Peito, com Zé Airton – 28/03/2020

=RECORDANDO – FERROVIÁRIA –ANOS 60=

Década dos anos 60 do século passado, época áurea do futebol profissional em nossa cidade e a A.A. Ferroviária monta um excelente esquadrão para disputa da Divisão de Acesso Paulista.

Algumas pratas da casa como o Ovídio e Zé Maria, outros vindos de vários rincões do estado como o Miro de Bauru, passando antes pela Botucatuense, o Neguito do XV de Piracicaba, o Celsinho e o Evanir de São Paulo, respectivamente do Tricolor e do Timão, etc…

É dessa magnífica equipe a foto que hoje apresentamos, podendo ser observados:

Em pé: RICARDO – JOÃO – MIRO – NEGUITO – ZÉ MARIA e BENE.

Abaixados: TABAY – OVÍDIO – GUARÁ – CELSO e EVANIR.

Velhos tempos de bom futebol!!!

=RELEMBRANDO – FUTEBOL VERMELHINHOS=

Em seus áureos tempos, não foi só no futsal que o tradicional VERMELHINHOS se destacou, pois mantinha também um esquadrão de futebol de campo que o representava condignamente pelos campos da cidade e região.

Trajando seu tradicional uniforme todo vermelho, podemos observar, posando em Acrísio Paes Cruz:

Em pé: ADOLFO – ZÉ MARIA LEITE – WILSON LALUNA – OVÍDIO TONIN – QUITÃO e o ITATINGA.

Abaixados: CHICO DE ASSIS – ADEMARZINHO – CARLOS TRABALLI – SHIRLEY LESSA e o NARDINHO LUVIZUTO.

Alguns já nos deixaram e descansam em paz…

=BONS TEMPOS – DURATEX 89=

Posando em Acrisio Paes Cruz, naquela ensolarada domingueira o timaço Juvenil da DURATEX, legitimo campeão da cidade no ano de 1989, assim alinhado:

DE PÉ: DI (técnico) – PAULO ARBEX – ZÉ PRETO – CABEÇÃO – ELDER – ROGÉRIO – GOES – JULIANO – ALEXANDRE e CAZÉ.

ABAIXADOS: JILÓ – HENRIQUE – HARRY – CESAR TADEI – EDICEU – ROBSON – NEQUINHO e WILIAM…

Muitas recordações…

=SE É FOTO É FATO – DUQUE DE CAXIAS=

Para realização de partida amistosa, após cansativa viagem de trem, chegamos logo pela manhã naquela cidadezinha lá da alta sorocabana e como era de praxe, para passar o tempo, fomos visitar a pracinha da matriz local, onde no meio do coreto havia a estátua de um homem com ar solene, montado num belo cavalo e empunhando uma longa espada.

Eis que chega o massagista da delegação, era a sua 1ª viagem, e logo se ajoelhou diante da estátua e contrito começou a rezar de olhos cerrados…

“Que é isso meu, tá ficando louco”? pergunta a galera.

“É que como sou corintiano roxo e fiel fervoroso de São Jorge, nosso protetor, vim rezar um pouco pelo nosso Timão…

“Deixa de ser burro, Mané, essa estátua aí é do Duque de Caxias!!!

Coisas do futebol…

=PERGUNTA DA SEMANA=

P- QUAL O ANIMAL MAIS ANTIGO QUE EXISTE?

R- É A ZEBRA QUE AINDA PERMANECE EM PRETO E BRANCO!

=FRASE DA SEMANA=

“NUNCA FIZ AMIGOS, BEBENDO LEITE” (Amante da danada)

=EPÍLOGO=

“AQUELE SIM ERA UM ATLETA PERFEITO, POIS NÃO BEBIA, NÃO FUMAVA E NÃO JOGAVA NADA” (Conheço vários).