Matando no Peito, com Zé Airton – 27/03/2021

=A.A.BOTUCATUENSE=

Em tempos passados quando uma equipe se sagrava campeão em uma competição de vulto, era costume de sua Diretoria oferecer aos seus atletas a famosa FAIXA DE CAMPEÃO.

Era marcada então uma partida amistosa contra uma equipe de fora e antes do pontapé inicial da mesma havia a solenidade da entrega das FAIXAS fato que relembramos pela foto anexa que registra o momento exato vivido por todo o plantel da A.A.BOTUCATUENSE que no ano de 1969 (século passado) se sagrou CAMPEÃO INVICTO DO TORNEIO RADIALISTA, podendo ser observados da esquerda para a direita:

TÉCNICO LAMIL SANTOS – MASSAGISTA MOACIR AMARAL –ATLETAS PEDRO BALALAICA – VÉIO GUANXUMA – CHICO ROMANHOLI – ÍNDIO TAVARES – FLAVIO SASSO – ZE AIRTON – ZAGUE – DADICO – ZECO SERRÃO – DIZÃO DALAQUA – BITINHA – ZÉ VAROLI – DUA ANGELA -?- QUIABO – FLAVIO DELMANTO – TONINHO PEREIRA – ARI ANTIGAS – CLAUDIO PEREIRA – VIEIRA…

Alguns desses amigos já nos deixaram e hoje moram no CÉU.

=JUVENIL FERROVIÁRIA 1953=

É com imensa satisfação que recordamos nesta oportunidade dessa garotada que no ano de 1953, portanto 68 anos já passados, formavam a imbatível equipe JUVENIL da nossa gloriosa A.A.FERROVIÁRIA.

Posando na foto anexa no gramado de Acrisio Paes Cruz podemos observar:

DE PÉ: NILSEU GIACÓIA – ZÉ MARIA MOREIRA LEITE – QUITÃO – JOÃO DAMASCENO – LORI BAIANO e o ALEMÃO I (ANGELO)…

ABAIXADOS: STOPA – PAULO GASPARINI – WALTER – FLAVIO SASSO e o PEDRO GODINHO…

Alguns deles hoje moram no Céu onde descansam em Paz…

=SETE DE SETEMBRO F.C – 1962=

Recordamos nesta oportunidade da portentosa representação do SETE DE SETEMBRO, um dos bicho papão do nosso Amadorzão na década dos anos 60.

Podemos observar, devidamente uniformizados com sua tradicional jaqueta tricolor, os seguintes atletas:

Em pé: ABGAIL – DENA – MIXIRICA – PAULÃO – ZANQUITA – TIDE LUNARDI e o TIDE BUGANZA.

Abaixados: RAUL TOZO – MAQUININHA – DAIA MICHELIN – JOEL SPADARO e o TARZAN.

Alguns desses amigos já nos deixaram e moram lá no Céu.

=NOSSO ESPORTE – NOSSA GENTE=

Atualmente em sua vida profissional de renomado médico cirurgião vascular que é, diariamente por suas mãos, sempre guiadas pelo Grande Arquiteto do Universo, são atendidos inúmeros pacientes que recebem a cura e o consolo de que necessitam…

Já na vida de esportista como grande goleiro que foi na mocidade essas mesmas mãos defendiam com muita categoria a meta do time de Catanduva sua cidade natal, conforme comprova foto anexa…

Por essas e muitas outras mais, é que entendemos ser nosso amigo DR. CELSO MANOEL PIZARRO gente que é GENTE…

=PERGUNTA DA SEMANA=

P – No Japão, qual é o time irmão do Botafogo carioca?

R – É o E.C. TONA SHIGUNDA…

=FRASE DA SEMANA=

“SE DESEJARES ADMIRAR O ARCO-ÍRIS, DEVES SUPORTAR A TEMPESTADE”.

=EPÍLOGO=

Comercial: “PRECISA-SE DE UMA BOA DATILÓGRAFA, SE FOR BOA NÃO PRECISA SER DATILÓGRAFA…”