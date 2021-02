Matando no Peito, com Zé Airton – 27/02/2021

=E.C. SÃO LÚCIO=

Antigamente nossa cidade possuía uma atuante Liga de Futebol de Salão que organizava e realizava torneios reunindo seus diversos Bairros e Vilas, objetivando com isso, a revelação de valores para formação das equipes oficiais de competição representativas do Município e respectivos distritos.

Dentre elas, uma das mais famosas foi a “Copa Bamba dos Bairros”, bastante prestigiada pelo nosso público e da qual trazemos hoje, com muita satisfação, a equipe campeã invicta de sua 1ª edição.

Trata-se do esquadrão formado pelo E.C. SÃO LÚCIO que posa na foto acima, assim alinhado:

Em pé: STEIN (árbitro oficial) – ADEMIR SANTILONI – DERMINHO (técnico) – ZÉ VAROLI – JONAS CUBA – GERALDO SCARPELINI – ZÉ CARLOS MORESI e o PEDRO GUERRA (saudoso e extraordinário Presidente da L.B.F.S.).

Abaixados: LUIZINHO – BRÁULIO – MÁRCIO DE FREITAS – ADEMAR TAVARES e o ZEZO.

Muitas saudades, principalmente dos amigos que hoje moram no Céu…

=A.A.B. 1943=

Tempo ainda do gorrinho, bola de tento, tornozeleira, chuteira de prego, etc… que já se vai longe mas que tinha o condão de revelar grandes craques para o nosso futebol.

Tecnicamente dirigida pelo grande esportista do passado, nosso saudoso e prezado amigo ARLINDO DURANTE, apresentamos hoje a aguerrida equipe juvenil da A.A.Botucatuense, campeã da cidade no longínquo passado ano de 1943.

Posando em seu campo, ainda sem alambrado, cercado apenas por frondosas árvores, podemos observar:

Em pé: ARLINDO DURANTE (técnico) – RAUL – NELSON – MACHADO – LONGO – JERRY e OLAVO.

Abaixados: TONINHO – VILHENA – ADÃO – BARROS e ROMEU.

Na frente com a bola de tento o mascote DÉCIO.

Quantas recordações!!!

=UNIBANCO – 1972=

Dando continuidade a disputa do empolgante e tradicional Campeonato dos Bancários da cidade, naquela fria noite de junho/72, a equipe de futebol de salão do UNIBANCO com toda sua “Comissão Técnica”, posava no Ginásio do BTC, assim alinhada:

Em pé: ORLANDO GAMITO – ZÉ GUARDA – ZÉ DAMASCENO – ITATINGA – ROBERTO PAGANINI – ADEMIR CRUZOLINI – JOÃO RAUL – MIRO PORTUGUÊS e o BIDINHA.

Abaixados: MARQUINHO – DORIVAL FOGAÇA – CLAUDIR CARREIRA – J. SEABRA – PAULO XIXA – MOACIR AMARAL e o PEDRO DOS SANTOS.

Alguns já nos deixaram, descansem em Paz…

=NOSSO ESPORTE – NOSSA GENTE=

Lembro-me bem que certa ocasião chegou para testes numa das equipes profissionais da cidade, um jovem da região, craque de bola, que agradou em cheio e foi aprovado de imediato.

No ato da assinatura da ficha, o pai do garoto querendo impressionar os dirigentes, lascou lá:

– Meu filho Inocêncio (este era o nome da fera), não bebe, não fuma, sexo só com a MANUela…

O técnico e boleiros presentes, todos “raposas velhas”, emendaram:

– PODE FICAR SOSSEGADO TIO, POIS AQUI NO CLUBE NÓS ENSINAMOS TUDO ISSO PRA ELE RAPIDINHO, RAPIDINHO…

Coisas do futebol…

=PERGUNTA DA SEMANA=

O pai foi buscar o filho de alta no hospício e:

P – FILHÃO, AQUELE RELÓGIO ALI NA PAREDE “TÁ CERTO”??

R – LÓGICO QUE NÃO NÉ PAI, SENÃO NÃO ESTARIA AQUI!!!

=FRASE DA SEMANA=

“ATUALMENTE NÃO POSSO MAIS JOGAR FUTEBOL PORQUE ESTOU UMA BOLA”. (Amigo nosso).

=EPÍLOGO=

“O ESPORTE É A ÚNICA PROFISSÃO NA QUAL, QUANDO VOCÊ SE APOSENTA, TEM DE COMEÇAR A TRABALHAR”. (EARL WARREN)