Matando no Peito, com Zé Airton – 27/11/2021

Imensa satisfação sentimos na manhã do último sábado, dia 20/NOV/2021, ao comparecermos ao Ginásio de Esportes do BOTUCATU TÊNIS CLUBE e ali podermos assistir as solenidades que deram início as festividades comemorativa ao NOVEMBRO AZUL em nossa cidade.

Inicialmente um interessante confronto de futsal masculino reunindo atletas adultos pertencentes aos Grupos do Futebol de Quinta e do Cuesta que juntos posam na foto número 1 e posteriormente o confronto entre os garotinhos que dão seus primeiros passos no esporte da bola pesada, de um lado os alunos da Escolinha de Futsal do BTC comandados pelo Prof. TILICO e do outro os alunos do LEÔES DA CUESTA, comandados pelo Prof. RIBEIRO, foto número 2.

Para este colunista o resultado numérico dos confrontos foram fatos de menor importância, pois o que marcou mesmo foi o grande público que ali compareceu; o empenho de todos os participantes nas partidas; os amigos que ali encontramos; a revelação de garotos para a formação de um futuro plantel de bastante qualidade…

Por fim não poderíamos deixar de mencionar a alegria que sentimos ao ver esse clube que conheço e freqüento desde sua fundação, 1946, e reabrir os portões de seu Ginásio para a prática do esporte mais popular na cidade, PARABÉNS SENHORES DIRETORES BETECISTAS…

=A.A.B. SOÇAITE 1979=

Já lá se foram 42 (quarenta e dois) anos passados, quando naquela ensolarada manhã de domingo de 1979, posavam em seu campo os integrantes do 1º time de futebol society da A.A.Botucatuense, antes de mais uma partida pelo campeonato da espécie.

Devidamente alinhados, escalados e orientados pelo “manager” Lourival de Oliveira, cracaço FURINHO, sob a arbitragem do saudoso PAULO SILVA, podemos observar na foto acima:

Em pé: PAULO SILVA – ANIZIO – POMPIANI – ROBERTO CARLOS – BIANCHI – saudoso EDSON QUADROS (TIÇÃO) e o BIDINHA.

Abaixados: saudoso FURINHO – NEWTON COLENCI – JOÃO MIONI – DANIEL SALATE e o MOISÉS OLIVEIRA, ainda bem ao fundo, de camisa listrada, o grande esportista OSVALDO MENEGHIN.

Tempos inesquecíveis…

=BANESPA 1982=

Trinta e nove anos mais novos (1982) posam na A.A.Botucatuense a moçada acima que compunha a excelente equipe do BANESPA, disputante do Campeonato de futebol society daquele clube.

Podemos observar, posicionados da esquerda para a direita os craques:

Em pé: BIDINHA – MÜLLER – BOSCO – TIKINHO – JOÃO CHUPANGA e o SPADOTO.

Abaixados: PAULO CAPELUPI – ADEMIR FIORETTO – SILVIO BIS – FELIPE BIS (mascote) – PAULO XIXA e o MIRO FERRARI.

Apesar de já veteranos alguns deles ainda bate sua bolinha semanalmente.

=PERGUNTA DA SEMANA=

E o garotinho chega em casa e fala:

Pai hoje o treinador me disse que eu sou uma promessa de gol!!!

P- Que beleza, meu filho um artilheiro? Quer dizer que você vai ser um Messi ou um Neymar?

R- Não, pai, eu sou goleiro!

=FRASE DA SEMANA=

“JOGADOR BOM É COMO SORVETE, TEM DIVERSAS QUALIDADES”

(Neném Prancha)

=EPÍLOGO=

“NA JUVENTUDE APRENDEMOS, NA MATURIDADE, COMPREENDEMOS”.

(Eschenbach)

