Matando no Peito, com Zé Airton – 26/06/2021

=RECORDANDO – BAC anos 90=

Relembramos hoje da tradicional equipe do BOTUCATU ATLÉTICO CLUBE, famoso BAC, que num passado não muito distante foi uma das forças vivas do futebol amador de Botucatu e região, posando na foto anexa assim alinhado:

DE PÉ: SEBASTIÃO BARBOSA – FUMINHO – SILVINHO – JORGE AGUIAR – VADÃO – AMARAL – LUIZ CARLOS – MARINHO SALOMÃO – PONICK – CARLOS CHAVARI e o ROSINHA.

ABAIXADOS: DILLER – PAULO COCADA – ZÉ ITO – PEDRO DIAS – MINEIRO – DANI e o PARANÁ.

Um timaço de bola…

​

=REBOLA + DE 40=

Temos nesta oportunidade a imensa satisfação de relembrar da equipe do REBOLA + DE 40 que no passado dia 10/NOV/2019 enfrentou e empatou (2×2) em partida de solidariedade com a aguerrida equipe do TOMASINI +50 tendo na ocasião, conforme foto anexa, posado assim alinhado:

DE PÉ: ZÉ AIRTON – FERNANDO – FOFÃO – EDSON – ULYSSES – DIOGO – CABEÇA ARBEX – PEDRINHO – EDICEU – DANIEL – SHOGUN e PELICIA…

ABAIXADOS: CORNETA ARBEX – GILDO – ARMANDO – PLININHO – CRAVEIRO – GENIVALDO – PURUNGA – WASHINGTON – NIL e DINDA…

De se salientar a excelente arrecadação alimentícia auferida naquela ocasião, parabéns aos envolvidos…

=JUSTA HOMENAGEM – BOI=

Foi uma figura de real destaque entre os verdadeiros esportistas botucudos de outrora…

Quem especialmente entre os mais idosos não conheceu o “saudoso” HENRIQUE FRANSCESCHINI, carinhosamente apelidado de “BOI, que quando jovem foi um craque no plantel da nossa A.A.Botucatuense e após encerrar sua brilhante carreira se tornou um torcedor símbolo do Clube da Estrela Solitária.

A foto anexa focaliza o momento exato em que esse legendário esportista, sob o comando no apito do famoso JAPA, dava o pontapé inicial da partida oficial acontecida em Antonio Delmanto quando lhe foi prestada linda e merecida homenagem em plena vida, grande evento…

=SE É FOTO É FATO – FUTEBOL ANTIGO=

​– Um jogo disputado na China, no ano 2500 a.c. é considerado o tataravô do futebol. O imperador Huang Ti criou uma maneira de treinar seus soldados onde eles precisavam chutar uma grande pelota de couro e fazê-la passar entre duas estacas cravadas no chão.

​– Outro jogo bastante parecido, o “epyskyros” era praticado em Esparta no século I a.c. por equipes de quinze atletas que chutavam uma bexiga de boi cheia de areia.

​Tomamos conhecimento de que quem praticou muito esse esporte aqui em nossa cidade foram os estimados PHULVIO CHIARADIA, FIRPE, ZÉ VILAPIANO, NÉDER FILHO, ZÉ MARIA LEONEL dentre outros que gostavam de bater a sua bexiguinha naquela época…

​Se é vero…

=PERGUNTA DA SEMANA=

P – QUAL A BEBIDA PREFERIDA DE FAMOSA DUPLA SERTANEJA DE NOSSA CIDADE???

R – É O DELICIOSO SUCO DE graVIOLA…

=FRASE DA SEMANA=

“ANTES À TARDE DO QUE NUNCA” (comercial de motel).

=EPÍLOGO=

​“LAVEMOS OS PRATOS SEMPRE SORRINDOPOIS SE ESTAVAM SUJOS É PORQUE TIVEMOS O QUE COMER”.