Matando no Peito, com Zé Airton – 25/09/2021

=A.A.B. 1968=

Posando em Antonio Delmanto há 53 anos passados, podemos observar um grupo de grandes dirigentes da nossa Liga; grandes Diretores do Clube; excelente Comissão Técnica e esforçados atletas que no ano de 1968 se tornaram campeões invicto do Torneio radialista, assim constituído:

Em pé: BUENO – VITÓRIO – CASTANHEIRA – ZÉ VAROLI – DADICO – CHICO ROMAGNOLI – ZECO SERRÃO – DIZÃO – ÍNDIO – MOACIR – LAMIL SANTOS – PROGRESSO GARCIA e OSVALDO PADOVANI.

Abaixados: VÉIO GUANXUMA – FLÁVIO SASSO – PEDRO BALALAICA – ZAGUE – ZÉ AIRTON e BITINHA.

Alguns já nos deixaram e estão lá no andar de cima juntos ao Senhor…

=BAR E BOCHA DO ZEZITO=

Formada em sua maioria por atletas residentes no famoso Bairro do Tanquinho podemos observar na foto anexa datada de 1977, portanto 44 anos já passados, a formação que representava a equipe do “BAR E BOCHA DO ZÉZITO”, assim alinhada:

DE PÉ: JORGE AGUIAR – ZÉ BICANCA – TOMAS AGUIAR – EDSON TREVISO – VITOR DELEO – BOSCO FRANCISCO…

ABAIXADOS: SURANO – ZITO FRANCISCO – SILVINHO BALDINI – CELSO TONIN – VALMIR DELEO.

Muita “taubaína” no pedaço….

=VÔLEI 1963=

Recordamos pela foto anexa do fenomenal plantel da seleção feminina botucatuense de VOLEIBOL, que sob a orientação técnica do saudoso esportista WILLIAM GUERRA representou condignamente nossa cidade nos jogos regionais de 1963, portanto 58 (cinqüenta e oito) anos já passados, podendo ser observadas:

Em Pé: MARA – NEUZA – DOMITILA – IGNEZ – DO CARMO – BRUDER e o GUERRA.

Abaixadas: PRETA – VERINHA – CONCEIÇÃO – LEONINA e a MARIA BICANCA.

Quantas lembranças agradáveis!!!

=CANHOTO=

Com imensa satisfação, apresentamos nesta oportunidade, a sensacional ala esquerda que possuía o E.C. INCA no ano de 1959, composta pelo CLÓVIS BARBOSA, habilidoso camisa 10 CANHOTO, que criava as jogadas e pelo saudoso RUBENS GIACÓIA, veloz ponteiro RUBINHO que as executava com perfeição.

Na foto acima podemos observá-los, bem à frente, tendo ao meio o saudoso VAL mascote da equipe e tem ainda mais ao fundo, da esquerda para a direita, o JUCA AÇOUGUEIRO, Presidente do Clube; o inigualável central RIGOLO; o massagista ZÉ PRETINHO; bem atrás do mascote o SOLDADINHO e uniformizados os irmãos PEREIRA; CLÁUDIO (Nº 9) e o TONINHO, os quais o Senhor já chamou para seu Reino.

Quantas saudades…

=O IMPOSSÍVEL ACONTECE=

Certa ocasião, que já vai longe, iriam jogar lá na Boa Vista pelo campeonato juvenil da Liga, a equipe local e uma outra congênere da cidade; iriam citei pois na hora aprazada a equipe visitante não compareceu famoso W.O.

O arbitro então, cumprindo a regra, ordenou fosse dada a saída e foi aí que perceberam que o roupeiro (que já tinha tomado uns goles) não havia levado a bola porém a saída foi dada assim mesmo…

O atento representante da Liga anotou o fato citando em seu relatório que não é válida a saída sem a bola em movimento, pelo que, o árbitro foi suspenso e a equipe mandante perdeu os pontos, sendo essa a primeira e única vez até agora que uma equipe não compareceu para jogar e ganhou o jogo…

Coisas do futebol!!!

=PERGUNTA DA SEMANA=

P – POR QUE OS ZAGUEIROS SÃO OS JOGADORES QUE MAIS DEIXAM SAUDADES QUANDO SE APOSENTAM NO FUTEBOL??

R – PORQUE SÃO ELES QUE MAIS FAZEM FALTA.

=FRASE DA SEMANA=

“PENSE COMO UM BOLETO. UM BOLETO SEMPRE VENCE!!

=EPÍLOGO=

“SE VOCÊ CANSAR, APRENDA A DESCANSAR E NÃO A DESISTIR”.