Matando no Peito, com Zé Airton – 25/07/2020

=HOMENAGEM – ECO=

Conheci-o ainda jovem, quando já exercendo um verdadeiro sacerdócio, garimpava e encaminhava garotos para a prática esportiva, principalmente do futebol de salão, do qual foi um dos precursores dirigentes aqui de nossa terra.

Com o passar do tempo, estudou bastante e a partir de 1983 passou a exercer aquela que é a verdadeira vocação com que o Senhor o presenteou, garimpa e encaminha homens para a prática religiosa, tornando-se assim um Pastor de Almas de nossa cidade.

Isto é um pouco da história da vida do nosso prezado amigo Padre LUDOVICO ANTONIO LARA CAMARGO, pelo que, nesta oportunidade, gostaríamos de homenageá-lo publicando acima a foto de sua equipe do coração o E.C.Olímpicos, ECO, por ele tão bem dirigida, posando em 1975, no Ginásio do BTC, assim alinhada:

Em pé: Nosso homenageado Pe. LUDOVICO – MÁRIO IELO – FLÁVIO RESTI – NETO SALOMÃO – Ir. LAURENTINO e o JODEMAR CATHARINI.

Abaixados: JOÃO CRESPO – BINHO GALVANI – ANDRÉ POLACA – ZÉ MENINO e o SACHICO.

Parabéns e muitas felicidades, estimado servo do Senhor.

=RELEMBRANDO – A.A.BOTUCATUENSE=

Saudoso tempo do Futebol de Salão lá na A A Botucatuense, com essa então garotada posando em quadra, antes de mais uma partida oficial, envergando a tradicional jaqueta da Estrela Solitária, assim alinhados:

Em pé: Massagista NELSON FATORE – VAROLINHO – CELSO – JUNINHO – MARCO AURÉLIO – CHOCOLATE – VANTUIR – ARNALDO e o MINGUINHO.

Abaixados: TOM – MARCINHO – PLININHO – CARLOS e o CANÁRIO SERRÃO.

Grandes revelações do salonismo botucudo daquela época…

=RECORDANDO – CINEMATOGRAFIA 1970=

Recordamos hoje com muita satisfação da aguerrida equipe formada por funcionários das agências cinematográficas de nossa cidade que posam na década de 1970, no campo do Lageado, assim alinhados:

Em pé: CHICO ADEUS – GERALDO MONTEIRO – JOÃO BADU – PEDRO TARRENTO – PITO – ORLANDO GASPARINI – CIDO – MONTOIA – JOÃO CHUPANGA – BOLINHA – CELSO SACOMANI e JORGE DURANTE.

Abaixados: BIRO BIRO – EDUARDO GUERREIRO – SILVIO BIS – PAULO CAPELUPE e BAIXINHO FLORÊNCIO.

Alguns deles já nos deixaram e descansam em Paz!!!

=SE É FOTO É FATO=

“PULANDO A CERCA”, assim o vulgo popular se manifesta quando qualquer ser humano resolve contrariar as severas normas impostas pelo matrimônio.

Entre os animais irracionais isso também acontece, pois conforme pode ser observado pela foto anexa minha cachorra de estimação a Mirandinha está literalmente “pulando a cerca” para um passeio pela city, deixando no quintal inconsoláveis o maridão Gamarra e respectivos filhotes,,,

Coisa da vida dos animais racionais e irracionais!!!

=PERGUNTA DA SEMANA=

Esta é para o pessoal da velha guarda:

P- Qual o vinho sem álcool que funciona como potente estimulante sexual???

R- É OVINHO DE CODORNA!!!

= FRASE DA SEMANA=

“MAIOR QUE O MUNDO SÓ CORAÇÃO DE MÃE”

=EPÍLOGO=

“OBRIGADO PREZADOS LEITORES, TENHAM TODOS UMA SEMANA BASTANTE FELIZ”.